Las Tendencias Imprescindibles para Seguir en Enero de 2026

Memecoins en el Centro de la Escena Cripto: ¿Qué Esperar en Enero de 2026?

El inicio de 2026 trae consigo un mercado cripto volátil, donde las memecoins adquieren protagonismo en medio de constantes cambios. Los movimientos de mercado y la actividad de los grandes inversores marcan el pulso de esta etapa crítica.

Al comenzar este nuevo año, el mercado cripto se encuentra bajo una presión considerable por la baja liquidez y una sensibilidad notable a los cambios. En este contexto, las memecoins emergen como protagonistas clave.

Movimientos que Marcan la Tendencia

Pequeñas variaciones en la tesorería o ajustes en la oferta provocan fluctuaciones en los precios. En este sentido, cuatro criptomonedas destacan para monitorear en enero de 2026: PUMP, PIPPIN, DOGE y SHIB.

PUMP: Presiones y Oportunidades

Pump.fun (PUMP) inicia el año con una notable presión vendedora. Los registros de tesorería indican que se transfirieron otros 50 millones de dólares a Kraken, acumulando más de 600 millones desde noviembre. Este movimiento ha suscitado interrogantes sobre la liquidez y se traduce en una reducción del 1,61% en las posiciones de las ballenas.

Actualmente, el precio ronda los 0.00188 USD. Si se rompe el nivel de 0.00179 USD, podría descender hasta 0.00100 USD o incluso 0.00088 USD. Para revertir esta tendencia, PUMP debe superar los 0.00203 USD.

PIPPIN: Resiliencia en Tiempos Difíciles

Pippin (PIPPIN) mantiene señales de solidez a pesar de la volatilidad. Aunque sufrió un retroceso del 7% en las últimas 24 horas, aún registra una ganancia semanal del 4,6%. En el gráfico diario, PIPPIN cotiza alrededor de 0.43 USD y busca recuperar la resistencia de 0.46 USD, con proyecciones de 0.55 USD y 0.71 USD a la vista.

DOGE y SHIB: Claves en el Ecosistema

DOGE cerró diciembre con una caída del 18%, pero persiste como una de las memecoins más relevantes. Las ballenas han acumulado un total de 14 millones de tokens, mostrando una intención de compra por encima de la venta.

En el gráfico diario, una divergencia alcista se ha formado, y si DOGE logra mantenerse sobre 0.120 USD, el siguiente objetivo es 0.141 USD. De lo contrario, caer por debajo de este umbral activaría nuevamente la presión de venta.

Por otro lado, Shiba Inu (SHIB), lanzada como competidora de DOGE, ha tenido un 2025 difícil. A pesar del mal desempeño, su ecosistema se expande gracias a Shibarium, una solución de capa 2 que promete mejorar la eficiencia.

El 2025 fue un año de caídas para SHIB, con pérdidas acumuladas en la mayoría de los meses, sumando un 37.3% de retroceso en el último trimestre.