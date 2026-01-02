Los Mejores DJs del Mundo: La Parada Imperdible en la Costa Atlántica Argentina

En Mar del Plata, una innovadora propuesta fusiona el relax diurno con la fiesta nocturna. Mute se transforma de balneario a club de gran escala, atrayendo a los amantes de la música electrónica de todo el mundo.

Mute no es solo un balneario: durante el día ofrece 100 carpas, piletas y una oferta gastronómica variada, mientras que por la noche se convierte en un referente del ambiente electrónico global. En enero, se posiciona como competidor directo del sudeste asiático, albergando a reconocidos DJs que culminan su gira europea en Sudamérica.

Esta singular dinámica permite que, tras cada evento nocturno, el equipo de limpieza trabaje para que la playa esté lista para recibi a los visitantes al mediodía. Mute ofrece un espacio ideal para disfrutar del sol y la música en un mismo lugar.

Las piletas de Mute; un balneario con propuestas para todas las edades

Instagram/Mute



Con 15 veranos a su nombre, Mute planea expandirse, lanzando el concepto «Mute on Tour» que lo llevará a Europa y a otras ciudades argentinas.

Una Plataforma Musical Global

—¿Qué es Mute en una sola frase?

—Es una plataforma musical integrada en la agenda global, convirtiéndose en parada obligatoria para artistas que finalizan su gira europea.

Origen y Evolución de Mute

—¿Cuál es el origen de Mute?

—Nace en el verano de 2010-2011 como “La Morocha” y, tras su relanzamiento, se ha consolidado como un referente.

Festivales y Eventos: Un Afluente de Talento

—¿Cómo se dividen los artistas de primer nivel?

—Competimos con el sudeste asiático por los mejores DJs, ofreciendo siempre la agenda más completa.

Inicio de la Temporada

—¿Cuándo comienza la temporada?

—Arrancamos el 31 de diciembre, con capacidades que varían según el formato: desde 2,500 hasta 17,000 personas en eventos especiales.

Un Espacio Multifuncional

—¿Cómo mantienen el predio activo casi todo el día?

—Ofrecemos un balneario completo y un equipo de limpieza que transforma rápidamente el lugar tras cada evento.

Impacto en la Costa Atlántica

—¿Se consideran el escenario principal de la música electrónica en la costa?

—Por la cantidad y diversidad de artistas, somos los más destacados de la región.

Perspectivas Futuras

—¿Tienen planes de expansión?

—Además del crecimiento en el predio, expandimos la marca con «Mute on Tour» llevando nuestra propuesta a Europa y a otras ciudades de Argentina.