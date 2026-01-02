Conductor de Anthony Joshua enfrentará cargos por conducción peligrosa tras accidente fatal en Nigeria

Un choque devastador en Nigeria ha dejado a dos personas sin vida y ha llevado a las autoridades a presentar cargos contra el chofer de Anthony Joshua, el reconocido boxeador británico.

El conductor, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, ha sido acusado de conducción peligrosa, así como de manejar sin licencia válida. Está programado para comparecer ante el tribunal el 20 de enero.

Detalles del Accidente Fatal

De acuerdo con el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria, el vehículo en el que viajaban supuestamente superaba el límite de velocidad permitido. El siniestro tuvo lugar el 29 de diciembre en una concurrida autovía que conecta Lagos con Ibadan, donde el Lexus SUV que conducía Kayode se estrelló contra un camión estacionado.

Los Momentos Previos al Choque

En el automóvil viajaban además el entrenador personal de Joshua, Latif Ayodele, y su entrenador de fuerza, Sina Ghami, ambos de 36 años, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente. Se ha informado que el vehículo perdió un neumático derecho al intentar adelantar a otro automóvil, lo que desencadenó el choque.

Consecuencias Legales y Médicas

El chofer, quien forma parte del equipo de Joshua, fue liberado bajo fianza de 5 millones de nairas, aunque se quedará en custodia hasta cumplir con los requisitos de su fianza. Joshua y su madre expresaron sus condolencias en el funeral de sus compañeros.

Estado de Salud Post-Accidente

Tanto Joshua como Kayode sufrieron lesiones menores, y este último fue trasladado al hospital Lagoon en Ikoyi, donde estuvo bajo observación durante dos días. Según informes, ambos están estables y no requieren tratamiento médico urgente tras evaluaciones completas.

Un Momento Difícil para el Mundo del Boxeo

Esta tragedia ocurre justo diez días después de que Joshua celebrara una victoria importante en Estados Unidos contra el YouTuber Jake Paul y se preparara para su regreso al ring a comienzos de este año. Las autoridades de Ogun también emitieron un comunicado sobre la respuesta médica rápida tras el accidente, destacando la estabilización de los heridos.