Raulito Anuncia Nueva Planta Industrial en el Ecoparque de Córdoba

La emblemática empresa cordobesa de dulces, mermeladas y productos tomatados, Raulito, ha encontrado en la adversidad una oportunidad para fortalecer su estructura y proyectar un futuro prometedor.

Adaptación en un Contexto Económico Complicado

El año 2025 se presentó como un verdadero reto para Raulito, ante una economía rezagada y un consumo en declive. A pesar de esto, Cristian Ulloque, su director, caracteriza el periodo como una etapa de profundas enseñanzas y reajustes obligados.

“La situación nos llevó a replantear nuestra filosofía de trabajo”, comentó Ulloque, destacando la importancia del diálogo constante con proveedores y distribuidores para mantener la operativa y proteger los empleos.

Logros en Comunidad y Producción

Durante este proceso, la empresa alcanzó un notable entendimiento colectivo. “El compromiso de todos fue priorizar la continuidad laboral sobre beneficios individuales”, aseveró. Esta cohesión permitió estabilizar la producción y evitar repercusiones negativas en la compañía.

Una Variedad de Productos para Cada Gusto

En la actualidad, Raulito ofrece una variedad irresistible de dulces y mermeladas en nueve sabores, entre los que se encuentran durazno, higo y zapallo. Las opciones de presentación son variadas, desde potes plásticos hasta bidones para el sector gastronómico. Además, su línea premium en frascos de vidrio y latas complementa su oferta junto con productos como almibares y tomate triturado.

Desafíos en el Horizonte

A lo largo de 2025, Raulito enfrentó la disminución de la demanda y la presión tributaria. Ulloque hizo hincapié en que estas condiciones adversas, sumadas a la apertura de importaciones, representaron obstáculos significativos para la industria nacional.

El Vínculo con la Comunidad Local

A pesar de las dificultades, el director resaltó el fuerte lazo de la marca con su comunidad. “Nuestros valores, el trabajo y el esfuerzo son esenciales para nosotros”, subrayó, mencionando también el apoyo recibido a través de comentarios positivos en redes sociales.

Mirando hacia el Futuro

De cara a 2026, Raulito vislumbra un panorama de reactivación económica. Anunciaron la construcción de una nueva planta industrial en el Ecoparque, que ampliará su capacidad productiva y mejorará sus procesos internos. “Esperamos que esté operativa en 24 meses”, concluyó Ulloque, optimista sobre el futuro de la empresa.

Una Marca que Filtra la Historia de Córdoba

Fundada en 1956, Raulito está a las puertas de celebrar 70 años como un símbolo de la provincia. “Cada pote que sale de nuestra planta lleva consigo nuestra historia y la esencia de Córdoba”, finalizó Ulloque, reflejando el orgullo de ser una pyme cordobesa en la actualidad.