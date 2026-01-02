El dólar oficial roza los $1.500 en el inicio del nuevo esquema cambiario

El nuevo año trae consigo movimientos significativos en el mercado de divisas, con el dólar registrando incrementos en su cotización tras la implementación de un nuevo sistema de bandas.

En el inicio de 2026, las cotizaciones del dólar experimentan un ascenso notable. El dólar en el Banco Nación se sitúa ahora en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que implica un incremento de $15 respecto al día anterior. En el ámbito financiero, el dólar MEP asciende a $1.504,94, mientras que el dólar CCL llega a $1.538,52. Por otro lado, el dólar blue se mantiene sin cambios, cotizando a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Contexto de la Nueva Actualización Cambiaria

A partir del 2 de enero, se implementa un nuevo régimen de actualización de bandas cambiarias por inflación, desechando el esquema anterior que había estado vigente desde marzo. Esto se traduce en que las bandas del tipo de cambio se ajustarán en función del último dato de inflación del INDEC, con un retraso de dos meses. Este ajuste inicial se basa en un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre del 2,5%, lo que significa que tanto el suelo como el techo del esquema se incrementarán en esa proporción.

Objetivos y Perspectivas del Nuevo Esquema

De acuerdo con Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, este cambio es vital para la estrategia del equipo económico, buscando facilitar la acumulación de divisas sin llevar el tipo de cambio hasta el límite superior del esquema. «El objetivo es esquivar que cada compra de dólares por parte del Banco Central obligue a una intervención vendedora para ajustar las cotizaciones», explicó.

Por su parte, el Presupuesto 2026 prevé un dólar oficial de $1.423 para diciembre, con una inflación anual estimada en 10,1%. Sin embargo, este valor ya parece desactualizado frente a las cotizaciones actuales en el mercado mayorista, que superan los $1.450, sugiriendo una necesidad de ajuste a una dinámica de precios más alineada a la realidad del mercado.

Opiniones de Expertos sobre la Situación Actual

El director del CEPEC, Leo Anzalone, señaló que la reacción actual en el mercado refleja un ‘overshooting’ típico de un cambio en el régimen cambiario, advirtiendo que no debe ser motivo de preocupación. «La economía se beneficiará con un tipo de cambio ligeramente más alto que el que venía arrastrando, y es probable que, a corto plazo, observemos una estabilización más natural hacia el techo de la banda».