Con familiares presentes, Diputados aprueba media sanción para reducir la imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar la media sanción de la Ley Penal Juvenil, un debate marcado por la presencia emotiva de familiares de víctimas, reflejando la urgencia de este tema.

Emotivo Debatido en la Cámara de Diputados

El 12 de febrero se vivió una jornada intensa en la Cámara de Diputados, donde se logró la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Ante la mirada atenta de familiares de víctimas, el diputado libertario Gabriel Bornoroni tomó la palabra, recordando a cada uno de los presentes en el recinto. La emoción se palpó en el aire: Viviam Perrone, Isabel Yaconis de Madres del Dolor y otros familiares de víctimas se hicieron notar, lo que dio pie a un aplauso sostenido de los legisladores presentes.

Reconocimiento a las Víctimas

La diputada Cecilia Moreau, del bloque Unión por la Patria, también hizo eco de la importancia de la presencia de los familiares, recordando el Observatorio de Víctimas. La atmósfera emocional se intensificó con pasacalles en la vereda del Congreso, mostrando los rostros de las víctimas.

Resultados de la Votación y Cambios en la Imputabilidad

Después de más de ocho horas de debate, el resultado fue contundente: 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. Este hito permite reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una reforma que busca responder a la problemática vinculada a la criminalidad juvenil en el país.

Detalles del Régimen Penal Juvenil

El proyecto, que reemplaza la Ley 22.278 de 1980, ofrece un marco más adecuado para la adolescencia. Se establece una pena máxima de 15 años sin posibilidad de prisión perpetua. Los delitos menores a tres años no implicarán prisión, promoviendo en su lugar sanciones educativas, como servicios comunitarios.

Polémica sobre el Financiamiento

Durante la discusión, la asignación presupuestaria generó tensiones. El capítulo que determina el financiamiento fue aprobado con 135 votos a favor, lo que refleja la complejidad del debate sobre cómo asegurar los recursos necesarios para la implementación de esta nueva norma.

Un Enfoque Innovador en el Tratamiento de Menores

El nuevo régimen establece la figura del “supervisor”, un profesional a cargo del seguimiento de los jóvenes infractores, resaltando la necesidad de un enfoque rehabilitador y de protección de los derechos de las víctimas, integrando mediación y otros mecanismos de resolución de conflictos.

El Apoyo y la Oposición en el Parlamento

El respaldo a la ley se recibió principalmente del bloque de La Libertad Avanza y el interbloque Fuerza del Cambio, mientras que Unión por la Patria y otros bloques se manifestaron en contra, generando un ambiente polarizado en el debate.

Una Sesión Cargada de Tensión

El ambiente se tornó tenso cuando el diputado Juan Grabois lanzó advertencias al oficialismo, provocando intercambios acalorados en el recinto. Esto se vio reflejado en las constantes interrupciones y el cruce de palabras durante la votación.

El Futuro de la Propuesta en el Senado

Con la vista fija en una pronta discusión en el Senado, el Gobierno ha previsto que la Ley Penal Juvenil sea considerada antes del 1° de marzo. La fecha del 26 de febrero parece ser la más probable para que esta cuestión crucial vuelva al centro del debate legislativo.