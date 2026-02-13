“Henrik Rehbinder: La revisión del Tratado de Libre Comercio genera gran incertidumbre”

El próximo 1 de julio marca un hito importante con la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo que mueve cerca de 1,8 billones de dólares en comercio. La incertidumbre crece ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump replantee su participación en el tratado.

Henrik Rehbinder, periodista y analista, advierte sobre las tácticas de Trump en este proceso: “Se ha reportado que el presidente tiene dudas sobre si continuar con este tratado”, lo que podría complicar la negociación.

Una Estrategia Familiar de Negociación

Rehbinder explica que la estrategia de Trump de crear dudas antes de iniciar negociaciones no es nueva. A diferencia de los enfoques anteriores, ahora Estados Unidos parece inclinarse hacia negociaciones bilaterales, separando a México y Canadá del esquema tripartito, lo cual podría alterar las dinámicas comerciales establecidas.

Acuerdos entre Países: ¿Una Solución Temporal?

Mientras Estados Unidos reevalúa el tratado, Canadá y México han comenzado a fortalecer sus lazos comerciales para proteger sus intereses. Esta situación genera lo que Rehbinder describe como «gran incertidumbre», un factor que puede afectar negativamente tanto la economía como la confianza de los inversores.

El Estado de la Economía Estadounidense

A medida que se intensifica el debate comercial, surgen preocupaciones sobre la creación de empleo en Estados Unidos. “Lo que se suponía que fueron 860.000 empleos el año pasado, en realidad fueron apenas 181.000”, señala Rehbinder, indicando una desaceleración alarmante.

Impacto de la Política Migratoria

Otro tema candente es la política migratoria actual, que ha llevado a una reducción en la mano de obra disponible. Muchos trabajadores inmigrantes han dejado el país o se han “autodeportado”, dejando vacantes en sectores críticos como la agricultura y la construcción, que no siempre son llenadas por ciudadanos estadounidenses.

Incertidumbre: Un Desafío para el Mundo Empresarial

La incertidumbre reinante, alimentada por políticas arancelarias cambiantes, está haciendo que las empresas frenen sus inversiones. “No hay nada peor para el sector empresarial que la incertidumbre”, recalca Rehbinder.

Además, las tensiones internas en el Partido Republicano indican que la situación política podría estar en un punto de quiebre, con signos de “rajaduras” en el liderazgo actual, especialmente dado que Trump no buscará la reelección.

Decisiones Impulsivas y su Consecuencia en el Comercio

Rehbinder advierte sobre el riesgo de que decisiones impulsivas de Trump dañen un sistema comercial esencial para América del Norte: “Cuando él dice que va a aumentar los aranceles a Canadá en un 50%, eso no es política comercial, son caprichos.”

La revisión del TLCAN no solo influirá en el comercio regional, sino que también tendrá un impacto directo en la estabilidad económica de Estados Unidos en un contexto global cada vez más desafiante.