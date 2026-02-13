viernes, febrero 13, 2026
Descubre los números ganadores de la quiniela del 12 de febrero de 2026

Conocé los Números Ganadores de la Quiniela del 12 de febrero en Argentina

A continuación, te traemos los resultados de la popular Quiniela, un juego de azar que suma miles de seguidores en todo el país. ¡Descubrí si tu número fue el afortunado!

Resultados de la Quiniela Previa en CIUDAD

Primer lugar: 7501

Estos son los números sorteados:

  1. 7501
  2. 4482
  3. 8395
  4. 7768
  5. 2924
  6. 1982
  7. 6966
  8. 7639
  9. 5957
  10. 5742
  11. 2357
  12. 6423
  13. 9632
  14. 5824
  15. 1120
  16. 3968
  17. 3215
  18. 0938
  19. 1475
  20. 2261

Resultados de la Quiniela Previa en PROVINCIA

Primer lugar: 4379

Los números ganadores son:

  1. 4379
  2. 3844
  3. 1780
  4. 0392
  5. 8679
  6. 1496
  7. 1827
  8. 7263
  9. 5501
  10. 9214
  11. 0283
  12. 6654
  13. 3310
  14. 8745
  15. 2911
  16. 4078
  17. 5562
  18. 1904
  19. 7731
  20. 6089

Resultados de la Quiniela Primera en CIUDAD

Primer lugar: 3222

Los números ganadores son:

  1. 3222
  2. 0977
  3. 6356
  4. 5776
  5. 3552
  6. 1737
  7. 2841
  8. 9610
  9. 8554
  10. 4129
  11. 3365
  12. 7281
  13. 0049
  14. 5182
  15. 1934
  16. 6607
  17. 8493
  18. 2271
  19. 0516
  20. 4820

Resultados de la Quiniela Primera en PROVINCIA

Primer lugar: 4490

Aquí los números destacados:

  1. 4490
  2. 4319
  3. 4816
  4. 3431
  5. 4380
  6. 8980
  7. 5214
  8. 7732
  9. 1065
  10. 2948
  11. 6631
  12. 8027
  13. 3519
  14. 0173
  15. 9942
  16. 5581
  17. 2304
  18. 7112
  19. 0647
  20. 8356

Resultados de la Quiniela Matutina en CIUDAD

Primer lugar: 0179

Estos son los números ganadores:

  1. 0179
  2. 3649
  3. 9325
  4. 8908
  5. 0021
  6. 6161
  7. 9115
  8. 4776
  9. 4755
  10. 7584
  11. 4650
  12. 5822
  13. 9990
  14. 0202
  15. 7359
  16. 2178
  17. 7916
  18. 4568
  19. 7459
  20. 7098

Resultados de la Quiniela Matutina en PROVINCIA

Primer lugar: 4616

Las cifras ganadoras son:

  1. 4616
  2. 8047
  3. 1716
  4. 1351
  5. 3778
  6. 8366
  7. 1949
  8. 6236
  9. 3399
  10. 5152
  11. 7073
  12. 3923
  13. 8997
  14. 8325
  15. 6269
  16. 7048
  17. 0744
  18. 1916
  19. 1936
  20. 3609

Resultados de la Quiniela Vespertina en CIUDAD

Primer lugar: 3696

Estos son los números ganadores:

  1. 3696
  2. 0427
  3. 8211
  4. 5541
  5. 2590
  6. 6678
  7. 6536
  8. 6385
  9. 9582
  10. 7514
  11. 3337
  12. 9873
  13. 7288
  14. 7829
  15. 2065
  16. 1325
  17. 9106
  18. 1373
  19. 2814
  20. 6632

Resultados de la Quiniela Vespertina en PROVINCIA

Primer lugar: 8087

Números destacados son:

  1. 8087
  2. 6318
  3. 5859
  4. 2277
  5. 4141
  6. 2582
  7. 8504
  8. 6805
  9. 2232
  10. 1720
  11. 1050
  12. 0549
  13. 2647
  14. 2041
  15. 1366
  16. 6556
  17. 9448
  18. 0988
  19. 7216
  20. 6515

Resultados de la Quiniela Nocturna en CIUDAD

A la espera de resultados

Números a actualizar al finalizar el sorteo oficial.

Resultados de la Quiniela Nocturna en PROVINCIA

A la espera de resultados

Números a actualizar al finalizar el sorteo oficial.

Resultados por Provincia para el 12 de febrero

  • Córdoba (Cabeza): Previa: 6418 | Primera: 8605 | Matutina: 8882 | Vespertina: 6824
  • Santa Fe (Cabeza): Previa: 5907 | Primera: 5847 | Matutina: 6267 | Vespertina: 3730
  • Entre Ríos (Cabeza): Previa: 1260 | Primera: 3143 | Matutina: 3733 | Vespertina: 8473

¿Cómo se juega a la Quiniela?

La Quiniela permite apuestas a uno, dos, tres o cuatro dígitos. Los jugadores pueden seleccionar el número y la posición en la tabla (del 1 al 20) donde desean apostar.

Sorteos de la Quiniela

Existen cinco sorteos diarios de lunes a sábados:

  1. La Previa: 10:15 hs
  2. La Primera: 12:00 hs
  3. La Matutina: 15:00 hs
  4. La Vespertina: 18:00 hs
  5. La Nocturna: 21:00 hs
