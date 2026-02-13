Descubre los números ganadores de la quiniela del 12 de febrero de 2026

Conocé los Números Ganadores de la Quiniela del 12 de febrero en Argentina
A continuación, te traemos los resultados de la popular Quiniela, un juego de azar que suma miles de seguidores en todo el país. ¡Descubrí si tu número fue el afortunado!
Resultados de la Quiniela Previa en CIUDAD
Primer lugar: 7501
Estos son los números sorteados:
- 7501
- 4482
- 8395
- 7768
- 2924
- 1982
- 6966
- 7639
- 5957
- 5742
- 2357
- 6423
- 9632
- 5824
- 1120
- 3968
- 3215
- 0938
- 1475
- 2261
Resultados de la Quiniela Previa en PROVINCIA
Primer lugar: 4379
Los números ganadores son:
- 4379
- 3844
- 1780
- 0392
- 8679
- 1496
- 1827
- 7263
- 5501
- 9214
- 0283
- 6654
- 3310
- 8745
- 2911
- 4078
- 5562
- 1904
- 7731
- 6089
Resultados de la Quiniela Primera en CIUDAD
Primer lugar: 3222
Los números ganadores son:
- 3222
- 0977
- 6356
- 5776
- 3552
- 1737
- 2841
- 9610
- 8554
- 4129
- 3365
- 7281
- 0049
- 5182
- 1934
- 6607
- 8493
- 2271
- 0516
- 4820
Resultados de la Quiniela Primera en PROVINCIA
Primer lugar: 4490
Aquí los números destacados:
- 4490
- 4319
- 4816
- 3431
- 4380
- 8980
- 5214
- 7732
- 1065
- 2948
- 6631
- 8027
- 3519
- 0173
- 9942
- 5581
- 2304
- 7112
- 0647
- 8356
Resultados de la Quiniela Matutina en CIUDAD
Primer lugar: 0179
Estos son los números ganadores:
- 0179
- 3649
- 9325
- 8908
- 0021
- 6161
- 9115
- 4776
- 4755
- 7584
- 4650
- 5822
- 9990
- 0202
- 7359
- 2178
- 7916
- 4568
- 7459
- 7098
Resultados de la Quiniela Matutina en PROVINCIA
Primer lugar: 4616
Las cifras ganadoras son:
- 4616
- 8047
- 1716
- 1351
- 3778
- 8366
- 1949
- 6236
- 3399
- 5152
- 7073
- 3923
- 8997
- 8325
- 6269
- 7048
- 0744
- 1916
- 1936
- 3609
Resultados de la Quiniela Vespertina en CIUDAD
Primer lugar: 3696
Estos son los números ganadores:
- 3696
- 0427
- 8211
- 5541
- 2590
- 6678
- 6536
- 6385
- 9582
- 7514
- 3337
- 9873
- 7288
- 7829
- 2065
- 1325
- 9106
- 1373
- 2814
- 6632
Resultados de la Quiniela Vespertina en PROVINCIA
Primer lugar: 8087
Números destacados son:
- 8087
- 6318
- 5859
- 2277
- 4141
- 2582
- 8504
- 6805
- 2232
- 1720
- 1050
- 0549
- 2647
- 2041
- 1366
- 6556
- 9448
- 0988
- 7216
- 6515
Resultados de la Quiniela Nocturna en CIUDAD
A la espera de resultados
Números a actualizar al finalizar el sorteo oficial.
Resultados de la Quiniela Nocturna en PROVINCIA
A la espera de resultados
Números a actualizar al finalizar el sorteo oficial.
Resultados por Provincia para el 12 de febrero
- Córdoba (Cabeza): Previa: 6418 | Primera: 8605 | Matutina: 8882 | Vespertina: 6824
- Santa Fe (Cabeza): Previa: 5907 | Primera: 5847 | Matutina: 6267 | Vespertina: 3730
- Entre Ríos (Cabeza): Previa: 1260 | Primera: 3143 | Matutina: 3733 | Vespertina: 8473
¿Cómo se juega a la Quiniela?
La Quiniela permite apuestas a uno, dos, tres o cuatro dígitos. Los jugadores pueden seleccionar el número y la posición en la tabla (del 1 al 20) donde desean apostar.
Sorteos de la Quiniela
Existen cinco sorteos diarios de lunes a sábados:
- La Previa: 10:15 hs
- La Primera: 12:00 hs
- La Matutina: 15:00 hs
- La Vespertina: 18:00 hs
- La Nocturna: 21:00 hs