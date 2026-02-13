Kim Jong-un designa a su hija como sucesora en Corea del Norte, según servicios secretos de Corea del Sur

La primera hija de Kim Jong-un, Kim Ju-ae, está ganando protagonismo y podría estar siendo preparada para la sucesión. Así lo indica un reciente informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur.

La participación de Kim Ju-ae en eventos públicos junto a su padre ha hecho que se le otorgue un papel más relevante dentro de la política norcoreana, lo que la posiciona como la segunda figura más importante en el régimen, según analistas.

¿Qué se sabe sobre Kim Ju-ae?

Un enigma rodea a la familia de Kim Jong-un, quien mantiene su vida personal en completo sigilo. Kim Ju-ae, cuya existencia fue descubierta en 2013 por el exjugador de baloncesto Dennis Rodman, ha estado en el ojo público desde 2022, cuando apareció junto a su padre durante el lanzamiento de un misil balístico.

Su rol en el futuro del país

Las especulaciones sobre su posible sucesión han crecido. Analistas creen que su inclusión temprana en eventos políticos puede ser una estrategia de Kim Jong-un para solidificar su posición como futura líder. Esto sería un hito significativo, ya que marcaría la primera vez que una mujer lideraría el país desde la fundación del régimen en 1948.

¿Preparándose para ser líder?

Si Kim Ju-ae continúa con su creciente visibilidad y se afianza como su sucesora, no solo reafirmaría la inviolabilidad de la dinastía Kim, sino que también podría alterar la percepción mundial sobre el liderazgo en una de las naciones más opacas del mundo. La educación de la joven, que se recibe en casa, y su pasión por actividades como la equitación, sugieren que se la está preparando para asumir un rol definitivo en el futuro político del país.

Un marcado simbolismo político

Su presencia en eventos militares y políticos subraya un simbolismo que va más allá de la tradición familiar; es una afirmación de la continuidad del poder. Sin embargo, la posibilidad de una sucesión inmediata sigue siendo un tema debatido, con la salud de Kim Jong-un todavía siendo un factor incierto.

Dudas y expectativas

Aunque algunos afirman que Kim Ju-ae podría estar siendo evaluada por la élite política, aún queda camino por recorrer antes de confirmar cualquier cambio en el liderazgo. El futuro de la dinastía Kim está en juego, y su posible sucesora se encuentra en un delicado equilibrio entre el deber y la expectativa.