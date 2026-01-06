Condenado por homicidio obtiene salidas transitorias en Rawson

Una jueza de Rawson ha autorizado que Rubén Portillo, condenado por el homicidio de Alejandro Quiñilaf, pueda salir temporalmente de prisión. La medida comenzará a regir este domingo.

La jueza de garantías, Eve Ponce, ha permitido que Rubén Portillo, quien cumple una condena de cinco años por homicidio, realice salidas transitorias. Esta decisión se toma a solicitud de la defensa y habilitará a Portillo para visitar el hogar de su pareja a partir del próximo domingo.

Detalles del Caso

Portillo fue sentenciado por el homicidio de Alejandro Quiñilaf, quien recibió una puñalada letal en julio de 2023 en el barrio Gregorio Mayo de Rawson. La resolución dictada por la jueza indica que las salidas estarán permitidas cada 15 días, con una duración total de 12 horas y un margen de una hora para retornar al penal.

Peticiones y Argumentos de la Defensa

El abogado defensor, Pablo Sánchez, argumentó a favor de las salidas en base al tiempo cumplido de la condena, informes disciplinarios positivos y la continuidad educativa de Portillo. Inicialmente, había solicitado salidas cada domingo de 9 a 21 horas, con acompañamiento policial, con el fin de facilitar su reintegración social.

Posición del Ministerio Público Fiscal

La abogada Jimena Marote, representante del Ministerio Público Fiscal y presente en la audiencia junto a familiares de la víctima, reconoció que se cumplen los requisitos para las salidas transitorias. Sin embargo, sugirió que la frecuencia se limitara a una vez al mes. Esta propuesta fue tenida en cuenta en la decisión final de la jueza Ponce.

Contexto del Homicidio

El suceso que llevó a la condena de Portillo se produjo el 5 de julio de 2023. Durante un encuentro con amigos en la calle Córdoba, los estragos de una discusión llevaron a Portillo a apuñalar a Quiñilaf en el pecho, causando lesiones mortales. Pese a que fue llevado rápidamente al Hospital Santa Teresita, la víctima sucumbió a un shock hipovolémico por la herida en el corazón.

Posteriormente, la justicia dictó la pena de cinco años de prisión para Portillo por este trágico incidente.