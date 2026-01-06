La escasez de olíbano: la milenaria resina aromática en peligro

El Incienso en Peligro: La Larga Lucha de los Recolectores en Somalilandia

El olíbano, conocido por su aroma característico y su historia milenaria, enfrenta una crisis que pone en riesgo no solo su existencia, sino también el sustento de quienes dependen de su recolección. En Somalilandia, los recolectores como Salaban Salad Muse viven directamente de esta resina, pero el futuro de sus bosques se encuentra en la cuerda floja.

Una vida dedicada al olíbano Salaban Salad Muse, habitante del pueblo de Dayaha en la región de Sanaag, ha centrado su vida en el olíbano, la resina utilizada para crear un incienso apreciado en todo el mundo. Cada año, pasa de tres a seis meses acampando cerca de los árboles que su familia ha cuidado durante generaciones, inspeccionando la corteza en busca de plagas y apoyando el crecimiento de nuevas plantas.

Una situación crítica Con el deterioro de los bosques, los cultivadores de olíbano se ven obligados a replantear cómo se produce y se comercializa esta valiosa resina. Este incienso, que ha sido parte de tradiciones religiosas y medicinales por milenios, también se ha convertido en un componente clave de la industria del bienestar moderna.

Desarrollo Sostenible y Tala Excesiva El Cuerno de África, que incluye Somalilandia y países vecinos, es conocido por ser un principal productor de olíbano, pero la presión económica y la falta de regulación han llevado a muchos recolectores a talar los árboles en niveles insostenibles. Según informes, los recolectores a menudo reciben solo una fracción del precio que se paga en mercados extranjeros.

Factores de Daño a los Árboles El calentamiento global y las plagas han añadido una mayor presión a la población de árboles Boswellia, esencial para la producción del olíbano. Investigaciones indican que más del 75% de los árboles jóvenes han desaparecido, afectando gravemente la regeneración de estos bosques.

Innovación y Nuevas Iniciativas A pesar del panorama desolador, iniciativas como la desarrollada por Dayaxa Frankincense Export Company están emergiendo. Con aplicaciones para rastrear la resina y monitorear la salud de los árboles, estos esfuerzos buscan no solo mejorar la calidad del producto, sino también asegurar un ingreso más equitativo para los recolectores.

Mercado Global del Olíbano El comercio del olíbano ha crecido exponencialmente, proyectándose que su valor duplique en la próxima década. La especie Boswellia frereana, conocida como «la reina del olíbano», es altamente valorada en el mercado internacional, lo que ha convertido a Somalilandia en un actor clave en esta industria.

El Papel de la Iglesia y el Futuro del Olíbano Expertos como Anjanette DeCarlo han señalado que instituciones como la Iglesia católica podrían jugar un papel fundamental en la promoción de prácticas más sostenibles en el comercio de incienso, usando su influencia simbólica y moral para generar conciencia y cambio.