Córdoba: A los 96 años, le roban a ‘Pipo’, el loro que recordaba a su difunto esposo

En un conmovedor suceso en el barrio Ameghino Sur de la ciudad de Córdoba, una familia ruega por la devolución de su loro barranquero, "Pipo". Este ave no solo era una mascota, sino un símbolo de unión y recuerdos para una madre de 96 años.

«Pipo», un Miembro de la Familia

Juan, uno de los hijos, relató la profunda conexión emocional que su madre tenía con Pipo: «Era un integrante esencial de nuestra familia. Todos los que tenemos una mascota sabemos lo que eso significa».

Juan describió cómo fue testigo del robo: «Lo vi desde la ventana mientras un ladrón saltaba por los techos con el loro en una jaula. Es un loro temeroso de extraños, así que no entiendo cómo lo capturó». Pipo había sido parte de sus vidas durante aproximadamente 30 años.

Un Loro con Recuerdos Inolvidables

Martín, otro hijo de la familia, compartió anécdotas entrañables: «Pipo era conocido por todos, especialmente por la relación que tenía con mi papá. Podías saber que había un gato cerca porque él ladraba como un perro».

La Voz de un Ser Querido

Lamentablemente, Alfredo, el dueño original de Pipo, falleció en 2014. Martín recordó cómo el loro imita la voz de su padre, llamando a su madre de una manera entrañable: «Lo llamaba con la voz de mi papá«, confesó a Telefe Córdoba.

La familia aún no ha informado a su madre sobre el robo, esperando que haya alguna posibilidad de recuperar al ave: «Decírselo la lastimaría mucho,» concluyó Martín.