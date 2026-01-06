Dólar en Córdoba: Cotización del 6 de enero

Este 6 de enero, el dólar oficial marca cifras significativas en el mercado argentino, generando interés entre los ciudadanos y analistas económicos.

El dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y se compra a 1.445 pesos. Este rango ha sido establecido por el Gobierno, que fijó bandas entre $1.000 y $1.500 pesos para permitir el libre flujo de la divisa estadounidense.

Detalles del Dólar Banco Nación

El comportamiento del dólar oficial puede tener un impacto directo en la economía local y las decisiones de consumo. Este comportamiento puede influir en diversos sectores, desde el comercio hasta el turismo.

Movimientos del Dólar Blue

En las calles, el dólar blue también sigue siendo un referente importante para los argentinos, aunque debemos centrarnos en el dólar oficial para entender mejor la situación actual.

Mercado del Dólar MEP

El dólar MEP presenta valores de $1.499,62 para la compra y $1.500,14 para la venta, reflejando el valor de la moneda estadounidense en el mercado financiero.

Cotización del Dólar por Entidad Financiera

Hoy, el dólar oficial presenta diferentes cotizaciones según la entidad financiera. A continuación, se detallan los valores actuales:

Bancor

– Compra: $1.445.

– Venta: $1.505.

BBVA

– Compra: $1.445.

– Venta: $1.495.

ICBC

– Compra: $1.445.

– Venta: $1.495.

Banco Supervielle

– Compra: $1.453.

– Venta: $1.493.