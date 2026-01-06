Viral: Donald Trump se disfraza de Maduro en ingenioso video con IA

Un ingenioso video impulsado por inteligencia artificial protagoniza a Donald Trump en una parodia que ha captado la atención en redes sociales, especialmente tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

Una entretenida creación artística hecha con inteligencia artificial ha resurgido en las redes sociales, volviendo a poner en el centro de la escena a Nicolás Maduro. Esta vez, la comedia llega a través de la cuenta de Instagram @PapiTrumpo, conocida por sus creativas alteraciones de la figura de Donald Trump, que ahora lo muestra interactuando en español y fusionando elementos culturales de distintos países.

Trump, el ‘Nuevo Presidente’ de Venezuela

En el clip, Trump es representado con un bigote prominente y envuelto en una bandera venezolana, mientras finge asumir el rol de “nuevo presidente” tras la controversia en torno a Maduro. Durante su aparición, alterna entre el español y el inglés con un tono exagerado, añadiendo referencias a la cultura mexicana que resultan curiosamente fuera de lugar en el contexto venezolano.

Un Discurso Cargado de Humor

“Hola amigos, yo soy el nuevo presidento, el señor Donaldo J Trumpo”, inicia el video. Posteriormente, lanza frases como: “Your ex presidente el señor Maduro is no longer your presidento”, seguido de una promesa ambiciosa: “We are going to make Venezuela grande again. Bigger and better than ever before”.

El monólogo se enriquece con toques humorísticos, como la promesa de una gran fiesta al estilo mexicano con “all the tacos you want, mucha mariachi, sexy mamacistas and delicious margaritos”, donde se presenta a sí mismo como DJ del evento. El cierre es un guiño a su famoso eslogan adaptado: “And let’s make Venezuela grande again”.

Reacciones Divididas en las Redes

El video ha generado un amplio espectro de reacciones, desde quienes celebran el tono satírico y el absurdo del contenido, hasta aquellos que critican el uso de estereotipos culturales y errores evidentes en las referencias. La cuenta @PapiTrumpo, previo a esto, ya había logrado notoriedad por sus creativas y divertidas parodias protagonizadas por Trump, siempre con un trasfondo humorístico y una visión fresca de la actualidad política.