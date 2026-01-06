EY Global Delivery Services Argentina suma 500 nuevos empleados y seguirá creciendo

En 2025, EY Global Delivery Services Argentina (GDS) inicia un ambicioso plan de crecimiento que transforma su hub en Buenos Aires, generando 500 nuevos empleos en solo unos meses.

La expansión de EY GDS en Argentina no solo representa la creación de nuevos puestos de trabajo, sino también una apuesta clara por el talento local. Con un impresionante aumento de personal, el hub de Buenos Aires se posiciona como un referente regional en servicios profesionales.

Un Crecimiento Impresionante

Desde diciembre de 2018, bajo el liderazgo de María Del Cioppo, Directora de Recursos Humanos, la compañía ha triplicado su equipo, pasando de 1,500 a 3,200 colaboradores en solo unos pocos años. En el 2025, este crecimiento se acelera con la incorporación de 500 nuevos profesionales.

Motivos Detrás de la Expansión

La combinación de un talento altamente calificado, un fuerte dominio del inglés y la compatibilidad horaria con Estados Unidos ha posicionado a EY GDS Argentina en el mapa global, permitiendo liderar un proceso de contratación masivo.

Criterios para la Selección de Talento

El proceso de selección no se limitó a aumentar la cantidad de empleados, sino que también buscó diversidad en las trayectorias profesionales. Se incorporaron desde expertos con más de 45 años hasta jóvenes en formación, cubriendo áreas como Finanzas, Recursos Humanos y Marketing.

Manteniendo la Motivación del Equipo

La clave para el éxito del proceso radicó en alinear expectativas y brindar formación continua, generando un ambiente de trabajo inclusivo y motivador. Hasta cien profesionales se integraron mensualmente, y se implementaron programas de inducción para facilitar la adaptación.

Lecciones Aprendidas y Expectativas Futuras

Las evaluaciones post-incorporación han revelado resultados positivos, confirmando que el esfuerzo vale la pena. Según Del Cioppo, la experiencia refuerza la capacidad de EY GDS para gestionar proyectos de gran envergadura en plazos reducidos.

Planes para el Futuro

Con miras a 2026, EY GDS planea continuar su crecimiento, incorporando nuevos perfiles y ofreciendo capacitación inscrita dentro de una estrategia que integra la inteligencia artificial. La diversidad se mantendrá como un pilar esencial, impulsando una cultura de inclusión en todos los niveles.

Compromiso con el Bienestar y la Inclusión

El bienestar ocupa un lugar central en la estrategia de EY GDS, con un enfoque integral que abarca desde el bienestar emocional hasta el físico. La compañía organiza actividades que fomentan una cultura laboral saludable y colaborativa.

Un Futuro Prometedor para Todos los Talentos

Aprovechando el potencial de profesionales de diferentes generaciones, EY GDS busca activamente integrar talento de más de 45 años, asegurando un ambiente de trabajo enriquecedor y multifacético.

María Del Cioppo, Directora de Recursos Humanos de EY GDS Argentina & México

Incorporaciones masivas en 2026

El llamado a nuevos talentos no cesa. EY GDS continúa su búsqueda en 2026, ofreciendo oportunidades para profesionales bilingües de diversas disciplinas. La flexibilidad y el desarrollo profesional seguirán siendo atractivos fundamentales para los postulantes.