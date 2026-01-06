Venezuela: Gobierno impulsa gestiones secretas para liberar al gendarme Gallo

La reciente detención de Nicolás Maduro por fuerzas de EE. UU. genera un clima de esperanza en torno a la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino apresado en Venezuela. El gobierno de Javier Milei intensifica esfuerzos en este sentido.

Mientras la situación política en Venezuela se transforma, la familia de Gallo se aferra a la esperanza. El gendarme catamarqueño fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al cruzar la frontera, y su caso ahora se asocia a la inestabilidad del régimen chavista.

Confiadas gestiones diplomáticas

Fuentes oficiales indican que las gestiones por la liberación de Gallo están en marcha. «Son tratativas confidenciales. Creemos que el cambio en el liderazgo venezolano puede crear un ambiente propicio para su liberación», afirman desde la Cancillería, liderada por Pablo Quirno.

La familia mantiene la esperanza

Para la pareja de Gallo, María Alejandra Gómez, la caída de Maduro representa un alivio. «Es un paso adelante y mantenemos la fe en una resolución positiva», aseguró. Hasta el momento, Gallo continúa en una situación delicada dentro de la prisión de El Rodeo.

El rol internacional

Argentina ha solicitado a la comunidad internacional apoyo para asegurar el regreso de Gallo. El embajador Francisco Tropepi reclamó ante la ONU la inmediata liberación del gendarme, acentuando la urgencia del caso a raíz de los cambios en Venezuela.

Dificultades en el penal

Si bien el Gobierno siente un leve optimismo, las condiciones en los penales venezolanos permanecen inquietantes. Gallo enfrenta serias acusaciones de terrorismo, situación denunciada por Milei como una «desaparición forzosa».

El testimonio de un compañero de prisión

Renzo Castillo, un excompañero de celda, compartió que Gallo está «deteriorado» y que ha soportado torturas durante su encarcelamiento. A pesar de las adversidades, Gallo sigue mostrando cualidades que forman una impresión positiva entre sus compañeros de prisión.

La comunidad se une

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, están activamente involucradas en las gestiones para que Gallo regrese a su hogar. «Haremos todo lo posible para que vuelva a Argentina», enfatizó Bullrich, mientras la comunidad venezolana muestra su apoyo incondicional.

Con un cambio de perspectiva tras la caída de Maduro, las esperanzas de las familias argentinas crecen. El futuro de Nahuel Gallo podría estar más cerca que nunca.