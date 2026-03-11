Conductora trans en lencería atropella a inspectora y policía durante control en Palermo

Una insólita situación se desató en Palermo cuando una mujer trans, bajo los efectos del alcohol y vestida de manera inusual, embestió a agentes de la Policía de la Ciudad mientras intentaba evadir un control de tránsito.

El incidente, que dejó a dos oficiales hospitalizados, ocurrió en la madrugada del miércoles. La agresora, identificada como Beatriz Tolaba, de 45 años, ha sido detenida y enfrenta múltiples cargos, entre ellos lesiones y resistencia a la autoridad.

Un escape peligroso en pleno Palermo

El tumulto comenzó alrededor de las 5 de la mañana cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C detectaron a Tolaba manejando de manera errática en el Bosque de Palermo. Los agentes iniciaron una persecución después de que la mujer se comportara de manera zigzagueante en su vehículo.

El intento de evasión

Al verse interceptada, Tolaba solicitó asistencia de agentes femeninas, pero pronto se tornó agresiva y huyó en su camioneta. En su intento de fuga, atropelló a una inspectora y continuó su camino por la calle Andrés Bello hasta colisionar contra un patrullero a unos 800 metros del lugar del incidente.

Heridos y arresto

En la colisión, otro oficial que intentaba ayudar resultó herido. Ambos policías fueron atendidos por el SAME y trasladados al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos, pero sin riesgo de vida. Tolaba fue finalmente detenida en el lugar.

Atrapa en video

El violento episodio fue grabado y circuló rápidamente en redes sociales. En las imágenes, se puede apreciar el intercambio tenso entre Tolaba y los policías, quienes intentaron detener su marcha incontenible. En un momento del video, se le escucha gritar y hacer frente a los agentes mientras se prepara para conducir su vehículo, ignorando las advertencias policiales.

Consecuencias legales

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la investigación, ha dispuesto la detención de Tolaba y el decomiso de su camioneta, mientras se inician los trámites legales pertinentes por los cargos en su contra. El episodio recuerda la importancia de los controles de tránsito y la seguridad pública en las calles de la ciudad.