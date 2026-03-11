Dólar blue cae este 11 de marzo mientras el Banco Central sigue comprando

El dólar blue registró una caída este miércoles 11 de marzo, manteniéndose por debajo del dólar oficial en un entorno de estabilidad en el mercado cambiario. A continuación, un análisis detallado de las cotizaciones actuales.

La divisa paralela cerró a $1.415 en la venta y $1.395 en la compra, marcando una tendencia a la baja en comparación con la sesión anterior.

Dólar MEP: Estabilidad Financiera

El dólar MEP se posicionó en $1.419,38, manteniendo el equilibrio con respecto al dólar oficial. Esta cotización refleja un enfoque conservador entre los inversores.

Dólar Contado con Liquidación: Pequeña Variación

En el caso del dólar Contado con Liquidación (CCL), su valor alcanzó $1.466,53, experimentando un leve incremento durante la jornada.

Dólar Cripto: Una Alternativa Digital

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se consolidó en $1.438,88 en promedio, atrayendo la atención de los usuarios del mercado digital.

Dólar Tarjeta: Costos para Consumidores en el Exterior

El dólar tarjeta, empleado para transacciones en el extranjero, se fijó en $1.839,50, reflejando el costo de las compras internacionales.

Dólar Oficial: Sostenibilidad en el Mercado

En lo que respecta al dólar oficial minorista, su cotización se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista cerró alrededor de $1.395,50.

Intervención del Banco Central: Compras y Reservas

El Banco Central realizó compras por 86 millones de dólares en el mercado cambiario. Sin embargo, las reservas internacionales disminuyeron en 272 millones de dólares, finalizando en 45.771 millones de dólares.