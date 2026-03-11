Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Córdoba: espectáculo en Plaza de la Música

La icónica banda argentina se presentará en la Plaza de la Música el viernes 24 de abril, brindando un concierto lleno de los clásicos que los han consagrado en la historia del rock latinoamericano.

Los Fabulosos Cadillacs regresan a Córdoba como parte de su emocionante LFC Tour 2026. Este esperado recital se produce tras las celebraciones por sus 40 años de trayectoria, donde sorprendieron a miles de fans con actuaciones memorables en el estadio Ferro.

Precios de Entradas para el Concierto

Los precios de las entradas para el gran evento son los siguientes:

Campo general (sin numerar): $100.000 + $15.000 de cargo por servicio

(sin numerar): Tribuna B (numerada): $120.000 + $18.000 de cargo por servicio

(numerada): Tribuna A: $140.000 + $21.000 de cargo por servicio.

Una Trayectoria Legendaria

Con más de cuatro décadas de historia, los líderes Vicentico y Flavio Cianciarulo han llevado a Los Fabulosos Cadillacs a convertirse en exponentes fundamentales del rock en español. Su música abarca géneros como ska, reggae, rock, salsa y rap, creando un estilo único que ha influenciado a múltiples generaciones.

Un Regreso Esperado

Después de una pausa en 2002, la banda hizo su regreso triunfal en 2008 con una gira internacional que dejó huella en grandes escenarios de América y Europa. Desde entonces, han equilibrado sus giras con proyectos en solitario, manteniendo vivo el espíritu de la banda.

Un Nuevo Capítulo

La banda ha incorporado a Florián Fernández Capello y Astor Cianciarulo, hijos de Vicentico y Flavio, lo que suma una nueva dimensión generacional al grupo. Con un público que abarca distintas edades, Los Fabulosos Cadillacs continúan conquistando escenarios alrededor del mundo, y su próxima actuación en Córdoba será una celebración de su legado musical.