Manuel Adorni acapara titulares en Nueva York ante la controversia por el viaje de su esposa

La participación de Manuel Adorni en la Argentina Week se ve ensombrecida por la polémica sobre la inclusión de su esposa en la comitiva viajera, mientras el Gobierno busca atraer inversores a uno de sus eventos más destacados.

En medio de la *Argentina Week*, Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, se convirtió en el centro de atención por el viaje de su esposa en el avión presidencial. Mientras Javier Milei y Karina dejaban Estados Unidos para asistir a la asunción de José Kast en Chile, Adorni defendía su decisión ante las críticas de la oposición.

La controversia por la presencia de su esposa en el avión presidencial

La llegada de Adorni a Nueva York no pasó desapercibida. En una reciente entrevista, el funcionario manifestó su deseo de que su esposa lo acompañara, generando reacciones tanto en la prensa como en las redes sociales. “Vengo una semana a deslomarme, quería que mi esposa me acompañe”, expresó, lo que desató una serie de memes y críticas.

Defensa de Adorni y críticas de la oposición

Reiterando su postura, Adorni aseguró que su esposa fue invitada oficialmente y no había nada que aclarar. Ante las acusaciones, destacó que “hay mujeres de otros funcionarios” que también integraban la delegación, defendiendo la normalidad de su viaje.

Sin embargo, el clima político se caldeó y varios diputados del peronismo comenzaron a solicitar su interpelación en el Congreso, intensificando la presión sobre el jefe de Gabinete.

El rol de su esposa en la Semana Argentina

Bettina Angeletti, esposa de Adorni y coach ontológica, también estuvo presente en las actividades oficiales, incluyendo un cóctel inaugural en el consulado. A pesar del foco mediático, la comitiva no logra comprender el escalón de la controversia, mientras continúan las críticas desde diferentes sectores políticos.

Optimización de recursos y el futuro de Adorni

El jefe de Gabinete está por presentar su primer informe en la Cámara Baja, lo que aumenta la presión para que aclare su situación y la del viaje. Aunque ha firmado una resolución para restringir comitivas oficiales y optimizar recursos, las críticas persisten. Mientras tanto, algunos ministros también llevaron a sus esposas en otros momentos, aunque de forma diferente.

En su agenda, Adorni ha mantenido reuniones con gobernadores y empresarios para discutir potencialidades de inversión entre Argentina y Estados Unidos. La respuesta ante sus acciones será clave para su futuro político.