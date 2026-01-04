Confesión escalofriante: Asesino serial revela que ‘ver sangre me tranquiliza’ tras matar a 10 ancianos y un menor en Risaralda

Juan Carlos Villa Cardona, conocido como “el terror de Risaralda”, ha sido identificado como el responsable de una serie de homicidios que aterraron a las comunidades rurales del departamento. Su brutal método y la elección específica de sus víctimas han generado alarma y debate en el país.

Durante años, poblaciones del Eje Cafetero vivieron con el miedo constante de ser atacadas. Las víctimas, en su mayoría adultos mayores que residían solos, sufrieron una violencia sin precedentes que mantenía a la comunidad en vilo.

Las investigaciones condujeron a la detención de Juan Carlos Villa Cardona, quien ha sido condenado a más de 45 años de prisión tras confesar haber asesinado a más de diez personas mayores. En entrevistas desde la cárcel, el criminal compartió detalles escalofriantes sobre sus crímenes.

El Modo de Operar: Un Engaño Calculado

Villa Cardona solía presentarse en veredas como La Paloma, haciéndose pasar por sordomudo. Portando un cartel en el que pedía ayuda económica para su madre, lograba ganarse la confianza de sus víctimas rápidamente.

Las selecciones de sus objetivos no eran casuales: la mayoría de las víctimas eran personas de más de 80 años, vulnerables y solitarias, lo que facilitaba su acceso a los hogares.

Un Perfil Psicológico Desgarrador

Una vez dentro, su comportamiento cambiaba drásticamente. Según expertos, la supuesta discapacidad no era más que una táctica para observar y planificar el ataque. Villal Cardona elegía momentos oportunos para atacar, dejando a sus víctimas con múltiples heridas.

El psicólogo forense Belisario Valbuena describe a Villa Cardona como un individuo con rasgos de personalidad antisocial y ausencia total de empatía. A pesar de estar consciente de sus actos, se justifica al afirmar que “ver sangre me tranquiliza”.

Un Ciclo de Violencia y Desprecio

La infancia de Villa Cardona estuvo marcada por el abandono y maltratos, lo que sembró en él un profundo resentimiento hacia los ancianos. Este rencor culminó en una serie de asesinatos que reflejaban su odio y frustración acumulada a lo largo de los años.

El asesino ha mencionado que utilizaba la violencia como un medio para canalizar su resentimiento, desbordando su odio hacia las personas de edad avanzada en cada ataque que cometía.

La Captura: Una Colaboración Familiar Clave

Finalmente, tras años de evadir a la justicia, su arresto fue posible gracias a la colaboración de su propia familia, que proporcionó información crucial a las autoridades. Esto siguió a la oferta de una recompensa por su captura.

Villa Cardona permanecerá tras las rejas tras haber evadido durante años la justicia, apoyado en su astucia para pasar desapercibido en las zonas donde cometía sus crímenes.