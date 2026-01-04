Corea del Norte Lanza un Misil Balístico hacia el Mar de Japón

En un nuevo episodio de tensiones en la península, Corea del Norte ha llevado a cabo un lanzamiento de misil que ha sido confirmado por autoridades surcoreanas.

Según los líderes militares de Corea del Sur, el país vecino ha disparado un misil balístico no identificado en dirección al Mar del Este, conocido también como Mar de Japón. Este lanzamiento ha sido corroborado por el ministerio de defensa japonés, que también detectó la actividad.

Aumento de la Producción de Armas

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ha instado a duplicar la producción de armas guiadas tácticas durante su última visita a una fábrica de municiones, según reportes de medios estatales. Este incremento en la producción parece alinearse con los planes estratégicos del régimen para fortalecer su arsenal militar.

Visitas a Instalaciones Militares

En las últimas semanas, Kim ha visitado diversas fábricas de armamento y también ha inspeccionado un submarino de propulsión nuclear. Estas actividades son parte de una serie de ejercicios y demostraciones de fuerza que anticipan el Congreso del Partido de los Trabajadores, programado para el próximo año, donde se establecerán los objetivos de política clave del gobierno.

Intensificación de Pruebas de Misiles

Este último lanzamiento de misil se suma a una serie de pruebas realizadas por Pyongyang en los meses recientes, marcando un aumento en la frecuencia de estas actividades. Se considera que estos ensayos buscan mejorar la capacidad de ataque preciso, desafiando tanto a Estados Unidos como a Corea del Sur, y también podrían estar preparados para la exportación a otros aliados como Rusia.

Expertos sostienen que estas acciones son parte de una estrategia más amplia de Corea del Norte para consolidar su posición en un contexto geopolítico cada vez más complejo.