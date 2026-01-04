Compra Controvertida: Dólares Oficiales y Empresas de Toviggino en el Punto de Mira

Un reciente informe revela cómo Javier Horacio Faroni, empresario vinculado a la AFA, utiliza aviones a su nombre para potenciar su influencia en el ámbito aeronáutico argentino, revelando un complejo panorama de corrupción y negocios.

Una Aeronave en el Epicentro del Escándalo

La investigación de Clarín ha destapado un avión registrado por una de las empresas de Faroni, conectado al Sistema de Importaciones de Argentina (SIRA), que ha levantado sospechas sobre su utilización por altos funcionarios deportivos.

Detrás del Bombardier Learjet

El primer avión es un Bombardier Learjet 60XR, matrícula LV-JQQ, registrado bajo “Listra 200 SA,” una firma relacionada directamente con Faroni. Este jet fue adquirido en agosto de 2020 por “Patagonian Air SA” y transferido a su actual propietario, quien lo ha utilizado en numerosos vuelos por Argentina y otros países.

Transacciones Suspicaces

Luego de su adquisición, el avión ha operado alrededor de 350 tramos, incluyendo vuelos hacia Brasil, Uruguay y un llamativo viaje a las Bahamas. Actualmente, la aeronave se encuentra en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, donde Faroni intenta venderla a través de un corredor de aviones, buscando mantener el perfil bajo.

Sombra de la AFA y Conexiones Politico-Económicas

El vínculo de Faroni con figuras prominentes del Frente Renovador, como Sergio Massa, ha sido crucial en su ascenso en la AFA. Faroni también desempeñó un papel en la comercialización de entradas para el fútbol argentino, un contrato que le reportó importantes ingresos.

Otro Learjet y el Poder de “Soma SRL”

El segundo avión en cuestión, un Bombardier Learjet 60 matrícula LV-FUT, estuvo bajo la gestión de “Soma SRL,” empresa vinculada directamente con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Esta aeronave fue utilizada en campañas políticas y en viajes de descanso de varios funcionarios, revelando una trama de conexiones entre dinero, política y el deporte argentino.

Operaciones Ocultas y Vínculos Internacionales

Desde la compra hasta su uso, se han descubierto irregularidades en la gestión y nacionalización de estos aviones, incluyendo posibles contrabandos de aeronaves. Los registros aéreos han sido manipulados para evitar inspecciones, lo que pone de relieve la facilidad con la que se pueden mover activos por parte de los poderosos.

La Red de “Flyzar”

“Flyzar,” nombre bajo el cual operan varios de estos aviones, es un claro ejemplo de cómo estas aeronaves son usadas para realizar vuelos no regulares, sin muchos controles. Aunque en papeles parecen tener un propietario, en la realidad son operadas bajo la sombrilla de distintas entidades, lo que permite una gran flexibilidad a la hora de realizar negocios.

Conclusiones sobre el Entorno Aeronáutico y sus Implicaciones

A medida que se develan estas conexiones y transacciones cuestionables, se hace evidente que la compra y uso de estas aeronaves va más allá del mero transporte. Representa un complejo entramado de relaciones entre la política, el deporte y los negocios, donde la corrupción parece ser un denominador común.