¿Cuánto podrás retirar en cajeros automáticos a partir de enero de 2026?

Con la llegada del nuevo año, los cambios en los límites de extracción en los cajeros automáticos han generado gran interés entre los usuarios. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

La necesidad de disponer de efectivo sigue siendo esencial para muchos argentinos, a pesar del auge de las transacciones digitales. Los cajeros automáticos son una fuente clave de dinero en efectivo, permitiendo a los usuarios acceder a él en cualquier momento del día.

Actualización de límites para 2026: Desde el inicio de enero, varios bancos han ajustado sus montos máximos de extracción diaria. Es fundamental estar al tanto de estos cambios para optimizar el acceso a efectivo en tus operaciones cotidianas.

Límites de Extracción por Banco

Según la normativa de cada entidad, los límites de retiro varían significativamente. Aquí te presentamos los detalles más destacados:

Banco Nación

Este banco permite retirar hasta $1.000.000 por día. Este límite se incrementó gradualmente hasta alcanzar esta cifra a finales de 2025.

Banco Provincia

Los usuarios del Banco Provincia pueden retirar hasta $400.000 diarios, con la opción de solicitar un aumento a través de su app.

Banco Ciudad

Este banco establece un límite diario de $800.000, que puede extenderse hasta $1.200.000 mediante gestiones digitales.

Banco Galicia

El límite general es de $400.000 diarios, pero puede aumentar hasta $2.400.000 al utilizar sus propios cajeros automáticos.

Banco ICBC

Establece un tope de $550.000 por día, una opción conveniente para sus clientes.

BBVA

Este banco presenta uno de los límites más altos, permitiendo retiros de hasta $2.000.000, dependiendo del perfil del cliente.

Banco Macro y Santander

Banco Macro tiene un límite diario de $400.000, mientras que Santander permite retiradas de hasta $1.000.000 diarias.

Innovaciones Tecnológicas en el Sistema Bancario

Además de los ajustes en los límites de extracción, la banca argentina está adoptando nuevas tecnologías. Una de las innovaciones más notables es la posibilidad de realizar extracciones sin necesidad de tarjeta física, utilizando tecnología NFC.

Este avance permite a los usuarios retirar dinero simplemente acercando su teléfono móvil al cajero automático, siempre que el dispositivo tenga la tecnología necesaria y esté vinculado a la cuenta bancaria del usuario. Aunque su implementación es gradual, promete transformar la experiencia de los usuarios en el contexto financiero.

La combinación de límites actualizados de extracción, acceso a efectivo, y la introducción de nuevas tecnologías definen el panorama que marcará el inicio de 2026 en el sistema bancario argentino.