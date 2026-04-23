Confianza del Consumidor se Desploma un 5,7% en Abril, Alcanzando Su Nivel Más Bajo en Meses

Caída de la Confianza del Consumidor en Argentina: Abril Trae Malas Noticias

Los datos más recientes revelan una fuerte caída en la confianza de los consumidores en abril de 2026, evidenciando un ambiente económico que sigue sin mejorar.

Un Descenso Preocupante en la Confianza del Consumidor

Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se situó en 39,64 puntos. Esto representa un descenso del 5,68% respecto a marzo y una baja del 10,12% en comparación con abril de 2025.

Análisis de la Situación: Más Baja en el Presente que en el Futuro

Los resultados muestran una disminución más significativa en la percepción actual de la economía, con un retroceso del 9,03% en las condiciones presentes, frente a una caída del 3,30% en las expectativas futuras. Esto sugiere que los consumidores son más pesimistas sobre su situación inmediata que sobre lo que puede venir a futuro.

Consumo en Caída: Impacto en Bienes Durables e Inmuebles

El mayor descenso se observa en Bienes Durables e Inmuebles, que cayó un 9,51%. Otros segmentos, como la Situación Macroeconómica y la Situación Personal, también experimentaron descensos, aunque menores, del 4,30% y del 3,96% respectivamente.

Desigualdad en la Confianza: Un Visto Bueno para los Ingresos Altos

El informe revela una brecha significativa entre las percepciones de diferentes niveles de ingreso. En los hogares de ingresos bajos, el ICC disminuyó un 12,60%, mientras que en los segmentos de ingresos altos la caída fue mucho más moderada, de solo 1,80%.

Impacto Regional: El Interior vs. Buenos Aires

A nivel regional, el retroceso en la confianza se sintió en todo el país. El Interior tuvo la mayor caída con 10,57%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires presentaron descensos menores de 6,69% y 1,53% respectivamente. A pesar de las caídas, el Interior sigue siendo la región con la mayor confianza, alcanzando los 45,35 puntos.

Consumo Debilitado: Un Escenario de Tensión Económica

A pesar de que las expectativas futuras aún se mantienen por encima de las condiciones actuales, el restante optimismo puede no ser suficiente. Si la caída de confianza entre los hogares de bajos ingresos se agudiza, podría derivar en un debilitamiento del consumo más amplio y duradero.

Un Frágil Panorama Económico para los Hogares Argentinos

En abril, la confianza del consumidor no muestra signos de recuperación. Aunque los hogares han percibido mejoras económicas potenciales, estas no se traducen en un aumento real de la disposición a gastar. La situación económica sigue siendo incierta y preocupante, especialmente para los sectores más vulnerables.