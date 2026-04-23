Martín Fierro de la Moda 2026: Nominados y Sorpresas Reveladas

¡Brillará el Glamour! La Fiesta de los Martín Fierro de la Moda 2024 Ya Está Aquí
El próximo domingo 26 de abril, los Martín Fierro de la Moda celebrarán una nueva edición reconociendo lo mejor del diseño y estilo en Argentina. Disfruta de una noche llena de elegancia, que podrás seguir en vivo por Telefe y su canal de streaming.
Una Alfombra Roja Cargada de Estilo
La ceremonia comenzará con una emocionante previa desde la alfombra roja, donde los carismáticos Zaira Nara y “Chino” Leunis darán la bienvenida a los invitados, comentarán sobre los looks deslumbrantes y dialogarán con los nominados. Este evento promete ser un espectáculo tan vibrante como la moda misma.
Conducción a Cargo de Estrellas
La entrega de premios estará bajo la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes repiten su exitoso papel como anfitriones, garantizando un evento lleno de glamour y carisma.
Celebrando el Talento Nacional
Este año, el evento reunirá a diseñadores, modelos, actores e influencers, en una gala que rinde homenaje al estilo, el diseño y las últimas tendencias. Un total de 19 categorías estarán en juego, con más de 70 nominados ansiosos por llevarse la estatuilla a casa.
Reconocimiento Especial para una Leyenda
En una noche de celebraciones, la inigualable Susana Giménez será homenajeada con un reconocimiento especial por su extensa trayectoria y su estilo distintivo que ha marcado a generaciones. Además, Carolina «Pampita» Ardohain brilla como la única nominada en dos categorías: Mejor Estilo Femenino en Big Show y Mejor Estilo en Redes.
Nueva Sangre en la Competencia
Entre las sorpresas de este año se encuentra Martita Fort, quien competirá por el galardón de Mejor Estilo en Redes junto a figuras como Tefi Russo, Pampita y Valentina Zenere. El mundo del streaming también está bien representado, con competidores destacados como Momi Giardina, Nati Jota, Evelyn Botto, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo, Grego Rossello, Fer Dente y Nacho Elizalde.