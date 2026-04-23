Martín Fierro de la Moda 2026: Nominados y Sorpresas Reveladas

El próximo domingo 26 de abril, los Martín Fierro de la Moda celebrarán una nueva edición reconociendo lo mejor del diseño y estilo en Argentina. Disfruta de una noche llena de elegancia, que podrás seguir en vivo por Telefe y su canal de streaming.

Una Alfombra Roja Cargada de Estilo

La ceremonia comenzará con una emocionante previa desde la alfombra roja, donde los carismáticos Zaira Nara y “Chino” Leunis darán la bienvenida a los invitados, comentarán sobre los looks deslumbrantes y dialogarán con los nominados. Este evento promete ser un espectáculo tan vibrante como la moda misma.

Conducción a Cargo de Estrellas

La entrega de premios estará bajo la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes repiten su exitoso papel como anfitriones, garantizando un evento lleno de glamour y carisma.

Celebrando el Talento Nacional

Este año, el evento reunirá a diseñadores, modelos, actores e influencers, en una gala que rinde homenaje al estilo, el diseño y las últimas tendencias. Un total de 19 categorías estarán en juego, con más de 70 nominados ansiosos por llevarse la estatuilla a casa.

Reconocimiento Especial para una Leyenda

En una noche de celebraciones, la inigualable Susana Giménez será homenajeada con un reconocimiento especial por su extensa trayectoria y su estilo distintivo que ha marcado a generaciones. Además, Carolina «Pampita» Ardohain brilla como la única nominada en dos categorías: Mejor Estilo Femenino en Big Show y Mejor Estilo en Redes.

Nueva Sangre en la Competencia

Entre las sorpresas de este año se encuentra Martita Fort, quien competirá por el galardón de Mejor Estilo en Redes junto a figuras como Tefi Russo, Pampita y Valentina Zenere. El mundo del streaming también está bien representado, con competidores destacados como Momi Giardina, Nati Jota, Evelyn Botto, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo, Grego Rossello, Fer Dente y Nacho Elizalde.