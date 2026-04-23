Javier Milei Regresa de Israel y se Reúne en Vivo con un Titán de la Tecnología

Título: Javier Milei y Peter Thiel: Un Encuentro Clave en Casa Rosada

Bajada: La reunión entre el presidente argentino y el influyente empresario estadounidense promete marcar un antes y un después en las relaciones económicas del país.

El mandatario argentino, Javier Milei, se prepara para recibir al destacado empresario y financiador Peter Thiel en la Casa Rosada. Este encuentro, programado para las 14 horas, es esperado con gran interés dado el impacto que podría tener en las políticas económicas de Argentina.

¿Quién es Peter Thiel?

Thiel, conocido por su rol como cofundador de PayPal y su apoyo a diversas startups emergentes, es una figura clave en el ecosistema tecnológico y financiero de Estados Unidos. Su visión sobre inversiones y mercados puede influir significativamente en la dirección que Milei elija para la economía argentina.

Expectativas del Encuentro

Este encuentro no solo abre la puerta a posibles inversiones en el país, sino que además representa una oportunidad para que Milei exponga su agenda económica a un referente del capitalismo global.

Impacto en la Economía Argentina

Con el gobierno del presidente Milei abordando una serie de reformas audaces, la aportación de Thiel podría catalizar el interés internacional en Argentina, facilitando la llegada de fondos y potencialmente estimulando el crecimiento económico.

Cobertura minuto a minuto

Para quienes desean seguir cada detalle de este encuentro y las medidas que el gobierno está implementando, habrá una cobertura continua de las novedades a través de diversas plataformas periodísticas.