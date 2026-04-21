Confidencias de la mejor amiga del Papa: Descubre cómo era Bergoglio en su vida privada

La periodista y escritora Alicia Barrios comparte sus memorias sobre su profunda amistad con el Papa Francisco, desvelando tanto el lado humano como los desafíos que enfrentó en su camino.

En una reciente entrevista en «Modo Fontevecchia», Alicia Barrios, destacada periodista que fue corresponsal en el Vaticano, compartió historias inéditas sobre su amistad con Jorge Bergoglio, quien hoy es conocido mundialmente como el Papa Francisco. Barrios, quien conoce al pontífice desde hace más de 25 años, describió su relación como un vínculo incondicional y lleno de momentos únicos.

Un Amigo Incondicional

Barrios retrata a Bergoglio no solo como un líder religioso, sino como un amigo siempre presente. “Tenía un don extraordinario para ser amigo”, recordó, enfatizando su capacidad de estar pendiente de quienes lo rodeaban. Llama la atención cómo, a pesar de su imagen seria, en la intimidad mostraba un sentido del humor jugoso y un carácter divertido.

Las Tensiones Internas de un Líder

A pesar de su cercanía y su carisma, Barrios revela que la vida de Bergoglio no ha estado exenta de sufrimientos. “Sufría mucho”, confiesa, aludiendo a las tensiones internas que vivió a lo largo de su carrera y su ferviente deseo de ver cambios en la Iglesia. Esta lucha ha marcado su historia, llevándolo a «dar batalla» por una visión renovada de su fe.

Un Creador de Cambio

La periodista comparte un recuerdo significativo: un evento en La Boca donde Bergoglio animó a un grupo de jóvenes a “hacer lío” entre los obispos, una frase que desató una ola de entusiasmo entre ellos. A pesar de las críticas que enfrentaba, su pasión por revitalizar la Iglesia siempre ha estado presente.

El Camino hacia el Papado

Barrios también rememora momentos que presenciaron la transición de Bergoglio a Papa. Define un encuentro que tuvieron justo antes de la renuncia de Benedicto XVI, donde comenzó a percibir que algo importante estaba por suceder en Roma.

Un Encuentro que Cambió el Destino

Reflexiona sobre un evento de Nochebuena en 1999 que marcó el inicio de su amistad. Fue allí donde se formó un pacto de sinceridad entre ambos. Ella recuerda haber llegado con un grupo entusiasta de oyentes, un gesto que encendió el inicio de una relación que cambiaría sus vidas.

El Hombre detrás del Papa

A lo largo de la entrevista, se resaltan las diferencias entre el Bergoglio que conocía en Argentina y el Papa que es visto por el mundo. Barrios destaca que, aunque la imagen pública del Papa es de alegría, su vida ha estado marcada por la adversidad y la lucha, consecuencias de ser una figura coreada por el cambio y la evolución dentro de la Iglesia.

Esto es solo un vistazo a la compleja y rica historia entre Alicia Barrios y Jorge Bergoglio, un relato que continúa evolucionando en el marco de una Iglesia en constante transformación.