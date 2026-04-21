Warsh rechaza ser el ‘títere’ del presidente

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, se comprometió a mantener su autonomía en caso de ser confirmado. Su postura reafirma el deseo de preservar la independencia del banco central estadounidense.

Defensa de la Independencia

Durante una audiencia reciente en el Comité Bancario del Senado, Warsh enfatizó su intención de actuar de forma independiente y no ser considerado un “títere” del mandatario. “Me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo, y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”, afirmó.

Este comentario se produjo en respuesta al senador John Kennedy, quien indagó sobre la posibilidad de que Warsh siguiera órdenes del presidente. “Absolutamente no”, respondió, dejando claro su firme postura en la defensa de la autonomía del organismo.

Warsh también indicó que Trump nunca le ha solicitado comprometerse respecto a decisiones sobre tasas de interés, lo que añade una capa de confianza a su posible gestión frente a las recientes preocupaciones sobre la influencia del presidente en la Fed.

Preocupaciones sobre la Influencia Presidencial

La independencia de la Reserva Federal ha sido un tema candente en los últimos meses, dado el continuo empeño de Trump para que se implementen recortes significativos en las tasas de interés. Con el objetivo de evitar cualquier interferencia política, Warsh ha manifestado su deseo de mantener la autonomía del banco central, fundamental para la estabilidad económica del país.

En el contexto de esta discusión, emergen inquietudes adicionales tras la controversia relacionada con el actual presidente de la Fed, Jerome Powell. En un video, Powell habló sobre una investigación del Departamento de Justicia que examinaba si había mentido durante una audiencia en el Congreso. Este episodio refleja las tensiones entre el ejecutivo y el banco central, intensificadas por los intentos de Trump de destituir a ciertos funcionarios de la Fed.

Historia de la Independencia de la Fed

A lo largo de las últimas décadas, la Reserva Federal ha luchado por mantener su independencia, ya que varios estudios han demostrado que los países con bancos centrales libres de influencias políticas suelen experimentar economías más estables y un control más eficaz sobre la inflación.

Warsh, en su rol potencial como presidente de la Fed, deberá navegar por este delicado equilibrio entre el cumplimiento de sus responsabilidades y la política en el ambiente actual de presión presidencial.