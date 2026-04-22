Milei en Israel: Cantó, encendió una antorcha y reforzó su vínculo con Netanyahu

Javier Milei Celebra la Independencia de Israel en un Evento Cargado de Simbolismo
En el cierre de su gira internacional, el presidente argentino Javier Milei participó de una emotiva ceremonia por el 78° aniversario de la independencia de Israel, donde destacó la unión entre ambos países.
Un Momento Emblemático
Durante la celebración, Milei interpretó «Libre» de Nino Bravo, acompañado por artistas locales, y tuvo el honor de encender una de las doce velas que representan a las tribus israelitas. Su participación marcó un hito, siendo el primer líder extranjero en recibir dicha distinción.
Antorchas y Recuerdos
La ceremonia de las antorchas es uno de los eventos más significativos en Israel, simbolizando la memoria de los soldados caídos y las víctimas del conflicto. En su discurso, Milei subrayó que Argentina e Israel son «naciones amigas» y que los lazos entre ambos son inquebrantables, fundamentados en valores compartidos.
Compromisos Futuros
En su mensaje, el presidente argentino también expresó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, destacándola como «la capital espiritual de esta Nación», asegurando que esto se concretará tan pronto como las circunstancias lo permitan.
Detalles de la Gira Presidencial
Este viaje a Israel fue el tercer del mandatario, quien estuvo acompañado por su secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios de alto nivel. La agenda incluyó una visita al Muro de los Lamentos y reuniones bilaterales donde se firmaron acuerdos y se le otorgó el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan.
Interacciones Especiales
Una de las anécdotas más destacadas fue la reacción de los jóvenes en Yeshiva Hebron, onde Milei rompió el protocolo para acercarse a ellos, creando un momento de alegría y conexión inesperada.
Regreso a Casa
La gira concluyó con una última visita al Muro de los Lamentos antes de que el presidente y su comitiva emprendan el regreso a Argentina, donde se espera su llegada para mañana.