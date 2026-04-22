Milei en Israel: Cantó, encendió una antorcha y reforzó su vínculo con Netanyahu

En el cierre de su gira internacional, el presidente argentino Javier Milei participó de una emotiva ceremonia por el 78° aniversario de la independencia de Israel, donde destacó la unión entre ambos países.

Un Momento Emblemático

Durante la celebración, Milei interpretó «Libre» de Nino Bravo, acompañado por artistas locales, y tuvo el honor de encender una de las doce velas que representan a las tribus israelitas. Su participación marcó un hito, siendo el primer líder extranjero en recibir dicha distinción.

Antorchas y Recuerdos

La ceremonia de las antorchas es uno de los eventos más significativos en Israel, simbolizando la memoria de los soldados caídos y las víctimas del conflicto. En su discurso, Milei subrayó que Argentina e Israel son «naciones amigas» y que los lazos entre ambos son inquebrantables, fundamentados en valores compartidos.

Compromisos Futuros

En su mensaje, el presidente argentino también expresó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, destacándola como «la capital espiritual de esta Nación», asegurando que esto se concretará tan pronto como las circunstancias lo permitan.

Detalles de la Gira Presidencial

Este viaje a Israel fue el tercer del mandatario, quien estuvo acompañado por su secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios de alto nivel. La agenda incluyó una visita al Muro de los Lamentos y reuniones bilaterales donde se firmaron acuerdos y se le otorgó el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan.

Interacciones Especiales

Una de las anécdotas más destacadas fue la reacción de los jóvenes en Yeshiva Hebron, onde Milei rompió el protocolo para acercarse a ellos, creando un momento de alegría y conexión inesperada.

Regreso a Casa

La gira concluyó con una última visita al Muro de los Lamentos antes de que el presidente y su comitiva emprendan el regreso a Argentina, donde se espera su llegada para mañana.