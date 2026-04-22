Veritran Busca Talento en Argentina: Oportunidades de Empleo y Requisitos

La reconocida fintech Veritran, especializada en soluciones digitales para el sector bancario, acaba de anunciar la apertura de varias vacantes en Argentina. Esta iniciativa busca atraer talento en campos clave como desarrollo de software y gestión de cuentas.

Veritran, con más de 20 años de experiencia en el mercado, se consolida como un socio estratégico para instituciones financieras en América y Europa. Actualmente, más de 50 millones de usuarios utilizan sus plataformas, que facilitan más de 100.000 millones de transacciones anuales.

Un Crecimiento Acelerado en el Ámbito Digital

La compañía está enfocada en aumentar su presencia en Argentina, buscando innovar en el sector a través de nuevas contrataciones. “Este año, nuestro objetivo es crecer junto a nuestros más de 50 clientes globales y atender proyectos de transformación digital complejos”, afirma Pablo Ronco, CTO de Veritran.

Oportunidades Laborales: ¿Qué Buscan?

Veritran ha lanzado un llamado para formar su equipo en las provincias de Buenos Aires y CABA, con vacantes que involucran tanto perfiles técnicos como de gestión. Las posiciones disponibles incluyen:

IT Service Operations Engineer, Programmer Analyst, QA Lead, Sr. Software Engineer y Ssr. iOS Engineer.

Ronco destaca la necesidad de profesionales que no solo cuenten con habilidades técnicas, sino que también posean autonomía, curiosidad y un pensamiento crítico. Además, resalta el valor de una mentalidad emprendedora y la capacidad de colaborar en equipos diversos.

Beneficios Atractivos para los Nuevos Colaboradores

Los puestos ofrecen cobertura de salud premium, programas de referidos, y bonos por desempeño. “Lo que realmente diferencia a Veritran es la propuesta integral de desarrollo profesional”, agrega Ronco.

Cultura Corporativa: Aprendizaje y Crecimiento

El ambiente de trabajo en Veritran se caracteriza por la confianza y el aprendizaje constante. “Fomentamos la colaboración y el trabajo cara a cara, creando relaciones duraderas entre los equipos”, explica.

Este anuncio se produce en un contexto de creciente demanda de talento en el sector tecnológico en Argentina, particularmente en áreas relacionadas con la digitalización bancaria.