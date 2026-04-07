Conflicto en Medio Oriente impulsa iniciativas energéticas en Argentina

El conflicto en Medio Oriente ha agitado los mercados a nivel global, generando beneficios inesperados para ciertos sectores en Argentina, mientras otros enfrentan múltiples desafíos económicos.

La guerra en Medio Oriente ha tenido repercusiones significativas en Argentina, posicionando al país en una situación contradictoria. Por un lado, los precios del petróleo han aumentado, beneficiando a los exportadores locales, pero por otro, ha complicado la situación de los bonos y ha incrementado la presión fiscal y la inflación en el ámbito interno.

Energía en Ascenso: Beneficios para los Exportadores

Las acciones en el sector energético han experimentado un notable crecimiento. YPF se convirtió en líder de las subas, con un incremento cercano al 20% en pesos y más del 28% en sus ADRs en Nueva York. Otras compañías, como Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur, también mostraron un desempeño destacado, mientras que Transener avanzó un 18,4%.

Bonos Argentinos en Caída Libre

Aunque el sector energético florece, los bonos soberanos argentinas sufrieron un duro golpe, convirtiéndose en los más afectados entre los mercados emergentes. El índice EMBI experimentó un aumento de 88 puntos básicos desde febrero, colocando a Argentina en una posición comparable a países con alta vulnerabilidad, como Sri Lanka y Pakistán. Mientras el índice MSCI de emergentes muestra un leve avance del 2%, la deuda local se desploma, afectada por la presión de las altas tasas de interés y el aumento en la morosidad bancaria.

Perspectivas Positivas para las Exportaciones

A pesar de los desafíos, el perfil exportador de Argentina ofrece un respiro en medio de la crisis global. Con el precio del petróleo alrededor de u$s100, se proyecta un ingreso adicional de aproximadamente u$s3.700 millones para este año. Además, la mejora en los precios agrícolas y una cosecha con perspectivas alentadoras podrían generar otros u$s2.700 millones.

En total, se espera que las exportaciones aumenten en cerca de u$s6.400 millones más de lo previsto, brindando una oportunidad necesaria para la economía argentina en tiempos de turbulencia internacional.