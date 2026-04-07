Gobierno apela fallo que detiene reforma laboral casi en su totalidad

Gobierno de Milei Apela Suspensión de Reforma Laboral: Un Nuevo Capítulo en el Conflicto

El Ejecutivo argentino, liderado por Javier Milei, ha decidido apelar la reciente decisión judicial que congeló 82 artículos de la controvertida reforma laboral aprobada por el Congreso.

El juez Raúl Horacio Ojeda, responsable de la medida cautelar que bloqueó la legislación, ha dado luz verde a la apelación del Gobierno, elevando el caso a la Cámara Nacional del Trabajo para su revisión.

Detalles de la Medida Cautelar

La decisión de suspender la norma se hizo eco en el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestiona la constitucionalidad de la reforma. El magistrado tomó esta medida con el objetivo de evitar un «consumo de derecho» que pudiera perjudicar a los trabajadores y a las instituciones involucradas.

Reacción del Gobierno

El Gobierno había solicitado que la apelación se considerara efectiva de inmediato, permitiendo que la ley recuperara su vigencia. Sin embargo, el juez desestimó esta petición, manteniendo la suspensión vigente.

Implicaciones de la Decisión Judicial

El juez Ojeda ejemplificó las consecuencias potencialmente negativas de implementar la reforma, planteando preocupaciones sobre la viabilidad del Fondo de Asistencia Laboral (F.A.L.) y el sistema de deshomologación de convenios colectivos de trabajo. Estos aspectos podrían generar un grave descalabro si se declararan inconstitucionales posteriormente.

Contexto Legal y Futuro del Caso

En la resolución del magistrado, se reafirmó que la suspensión seguiría vigente hasta que se tome una decisión definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada por la CGT. El juez destacó que el actual conflicto presenta una incertidumbre que podría acarrear daños inmediatos tanto a trabajadores como a empresarios, en el ámbito de las relaciones laborales.