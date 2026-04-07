José Giménez Zapiola: «Mi esencia siempre ha sido la curiosidad»

El talentoso José Giménez Zapiola, conocido como “El Purre”, comparte su experiencia como protagonista de “Nene Revancha”, una película que promete cautivar al público con una trama intensa y una narrativa envolvente.

El actor, con más de un millón de seguidores en sus redes, encarna ahora a El Nene, un joven boxeador que busca venganza tras el sufrimiento y la pérdida. “Ayer volví a ver ‘Nene revancha’ y estoy convencido de que la película está buenísima”, asegura Giménez, quien se siente orgulloso de su trabajo en la ópera prima de Gonzalo Demaría, un intrigante giro contemporáneo en el mitológico relato de Orestes.

Un Salto de la Infancia a la Adultez

Desde su debut en Disney con “Kally’s Mashup”, Giménez ha evolucionado a través de diversos géneros, destacando en series juveniles como “Go, Vive a tu manera” y “Entrelazados”. Su versatilidad lo ha llevado a incursionar en el teatro musical con “Mamma Mía” y a protagonizar dramas complejos como “Cromañón”. “Cuando suena la campana al Purre nadie le saca hasta el banquito”, añade con humor, reflejando su compromiso en cada proyecto.

La Profundidad del Personaje

Noticias: Tu personaje de “Nene revancha” es muy enigmático, ¿cómo trabajaste el misterio?

Giménez Zapiola: Ha sido uno de los desafíos más grandes de mi carrera. La preparación fue un proceso enriquecedor, apoyado por el director y guionista Gonzalo Demaría. Comprender las motivaciones del Nene, que busca vengar a su padre, fue crucial para dar vida a esta compleja historia de sufrimiento y violencia.

Entre el Boxeo y la Actuación

Noticias: ¿Te interesaba el boxeo antes de “Nene revancha”? Porque la película te pide tirar unos buenos golpes.

Giménez Zapiola: Sí, ya entrenaba boxeo antes de filmar, lo cual me emocionó. Este deporte es único: la concentración y el entendimiento de la técnica son esenciales. Una vez en el ring, el boxeo se convierte en una experiencia visceral que trasciende lo físico.

El Legado de “Cromañón”

Noticias: Hablando de locuras, la exposición de “Cromañón” fue monumental. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Giménez Zapiola: Formar parte de “Cromañón” fue vital para mi crecimiento personal y profesional. La responsabilidad de contar esa historia fue abrumadora pero también transformadora. Aprendí sobre la empatía y la veracidad de la información, especialmente en un tema tan delicado.

Una Carrera en Ascenso

Noticias: Tu personaje, Lucas, era el corazón de la serie. ¿Te abrió puertas como actor?

Giménez Zapiola: Definitivamente, “Cromañón” me permitió avanzar a terrenos más serios y complejos, alejándome de los roles infantojuveniles que había interpretado anteriormente.

El Mundo del Streaming y la Música

Noticias: A diferencia de otros, tú has incursionado en la música y el streaming. ¿Cómo manejas esos intereses distintos?

Giménez Zapiola: Es un desafío pero también una elección. La música y el streaming permiten que exprese mis inquietudes y creatividad, aunque sea un poco caótico a veces. Me gusta explorar nuevas experiencias y aprender constantemente.

Una Familia Numerosa y su Influencia

Noticias: ¿Tu curiosidad se debe a ser el menor de once hermanos?

Giménez Zapiola: Sin duda. Crecer en una familia numerosa me ha hecho preguntarlo todo y desarrollar una curiosidad innata que me acompaña en mi carrera.

La Autenticidad en el Streaming

Noticias: ¿Cómo ha sido la experiencia de ser auténtico en el streaming?

Giménez Zapiola: Al principio fue raro, ya que estoy acostumbrado a interpretar personajes. Pero me he adaptado y disfruto de ser genuino en ese espacio, logrando conectar con la audiencia de una manera diferente.

Noticias: Y tu padre, ¿qué opina de tu carrera ahora que te ve en Luzu?

Giménez Zapiola: Me apoya incondicionalmente y su orgullo es una motivación constante. Es hermoso saber que le gusta lo que hago, y eso refuerza nuestra conexión.