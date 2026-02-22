Conflicto europeo: Amenazan con cortar la electricidad a Ucrania tras escalada inesperada

Las tensiones aumentan entre Ucrania y sus vecinos del este, ya que ambos países exigen el restablecimiento del flujo de petróleo ruso, crucial para su economía y relaciones con Moscú.

BRATISLAVA.– En un giro impactante en las relaciones de energía de Europa del Este, los gobiernos de Eslovaquia y Hungría han instado a Ucrania a reiniciar el bombeo de petróleo ruso hacia su territorio, interrumpido desde hace un mes.

La Amenaza de Eslovaquia

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió que podría cortar el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania si no se reanuda el tránsito de petróleo en un plazo de 48 horas. Esta medida subraya la dependencia energética que aún tienen ambos países con respecto a Rusia.

Interrupción del Oleoducto Druzhba

El bombeo a través del oleoducto Druzhba se detuvo el 27 de enero tras un ataque con drones que dañó las instalaciones en Ucrania. Desde entonces, Eslovaquia y Hungría han intensificado sus demandas para que se reanuden los suministros críticos.

Los líderes más cercanos a Moscú de la UE, Orbán y Fico, durante una cumbre europea en Bélgica. (Archivo) Omar Havana – AP

Dependencia Energética y Relaciones con Moscú

Eslovaquia y Hungría dependen de grandes cantidades de petróleo ruso que llegan a través del viejo oleoducto Druzhba. A pesar del consenso favorable a Ucrania en la UE, ambos países mantienen lazos estrechos con Moscú.

Apoyo Eléctrico a Ucrania

Eslovaquia también ha sido un pilar en el suministro de electricidad a Ucrania, especialmente tras los daños a su red eléctrica causados por ataques rusos. Se estima que el país proporcionó el 18% de las importaciones eléctricas de Ucrania el mes pasado.

Acusaciones entre Vecinos

Fico anunció su intención de presionar a la empresa estatal SEPS para interrumpir el suministro eléctrico si no hay avances en el abastecimiento de petróleo. Hungría, por su parte, ha calificado de “chantaje” la actitud de Ucrania, afirmando que bloqueará un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Kiev hasta que el flujo de petróleo se normalice.

El canciller húngaro, Péter Szijjártó, durante una conferencia en Budapest. Boglarka Bodnar – MTI

Nuevas Rutas Propuestas por Ucrania

Mientras tanto, Ucrania ha sugerido rutas alternativas para enviar petróleo a Europa, incluidas opciones a través de su sistema de transporte o marítimamente con el oleoducto Odesa-Brody.

A llamativos regímenes de presión, Ucrania reafirma su disposición para garantizar el transporte de petróleo dentro de los marcos legales disponibles, buscando no solo mantener su economía sino también las relaciones europeas en un momento crítico.

Impacto a Largo Plazo en las Relaciones Energéticas

Desde el inicio del conflicto, la mayoría de los países europeos han reducido o eliminado las importaciones de energía rusa. En contraste, Hungría, aunque miembro de la UE, ha sostenido y hasta aumentado sus compras de petróleo y gas rusos, reafirmando la importancia de estos suministros para su economía, a lo que muchos expertos cuestionan.

La posición de Hungría, considerada la más favorable a Rusia en la UE, ha generado tensiones en el bloque, donde la idea de sancionar a Moscú por su invasión sigue presente.