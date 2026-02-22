Recuperan los nueve cuerpos de esquiadores tras avalancha en California

Las autoridades confirmaron la recuperación de los cuerpos de los nueve esquiadores que perdieron la vida en un devastador alud en California, poniendo fin a intensas jornadas de búsqueda.

El trágico suceso ocurrió en las Montañas Sierra Nevada, cerca de Lake Tahoe, un popular destino invernal. La avalancha, la más letal en más de cuatro décadas, fue desencadenada en un momento crucial para los amantes de los deportes en la nieve.

Recuperación de los Cuerpos: Un Cierre Doloroso

La recuperación de los cuerpos el pasado sábado marcó el final de cinco días de búsqueda tras la avalancha. En una conferencia de prensa, la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, expresó: “Desearíamos haber podido salvar a todos, pero agradecemos poder llevarlos a casa”.

Dificultades en las Operaciones de Rescate

Las operaciones, que contaron con la colaboración de un helicóptero Black Hawk, fueron complicadas por las severas condiciones climáticas. Durante la semana, se logró rescatar a seis sobrevivientes, mientras que se encontraron ocho cuerpos sin vida y uno fue declarado desaparecido y luego presunto muerto. Cuatro de los cuerpos fueron recuperados el viernes, y los cinco restantes el sábado por la mañana.

Perfil de las Víctimas

Entre los fallecidos se encontraban seis mujeres y tres guías profesionales. Más de 40 rescatistas de diversas agencias locales y federales participaron en la operación, destacando la colaboración del departamento del sheriff del condado de Nevada y la patrulla de caminos de California.

El Alud: Un Suceso Histórico

Este lamentable accidente se considera el más mortal desde 1981, con expertos que estiman que la senda del alud era del tamaño de un campo de fútbol. Según reportes, en comunicados a las autoridades se informó que varios esquiadores estaban sepultados bajo la nieve.

Condiciones Climáticas Imprevistas

El laboratorio de nieve cercano al Paso Donner registró 28 pulgadas de nieve el mismo día de la tragedia, con pronósticos de más nevadas y advertencias de riesgo de avalancha. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron que los equipos recuperaran los cuerpos con la rapidez que se necesitaba.

Reconocimientos y Futuras Investigaciones

La sheriff Moon también destacó la valentía de los voluntarios que forman parte de las unidades de búsqueda y rescate, afirmando: “Son personas increíbles, y es un honor trabajar con ellos”.

Los esquiadores, provenientes de distintos rincones de EE.UU., habían participado en un tour guiado de esquí. Se alojaron en cabañas cerca del Lago Frog durante dos noches, justo antes de que ocurriera la avalancha en su camino de regreso.

Las autoridades están investigando si existieron factores que pudieran considerarse negligencia criminal en la tragedia. Un portavoz del sheriff indicó que aún es temprano para determinar si se presentarán cargos, ya que la investigación está en etapas iniciales y sigue activa.