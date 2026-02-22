Gobierno denuncia a mujer por dar cerveza a un bebé en el Tren San Martín

Una insólita y preocupante situación quedó al descubierto gracias a un video que circuló en redes sociales, donde se observa a una mujer entregando cerveza a una niña pequeña mientras viajaban en el tren. La intervención del Gobierno no se hizo esperar.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ha iniciado acciones legales contra una mujer luego de que se difundiera un video que muestra cómo le ofrece una bebida alcohólica a una niña durante un trayecto en el Tren General San Martín.

Detalles del incidente

En la grabación, la mujer es vista disfrutando de una lata de cerveza antes de darle un sorbo a la pequeña que tenía en su regazo, quien también prueba la bebida. Desde su difusión, el Ministerio tomó medidas inmediatas para abordar la situación.

Actuación del Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano presentó formalmente una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, argumentando que este comportamiento podría vulnerar los derechos de la menor. La denuncia se registró bajo un expediente judicial que busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la mujer involucrada.

Intervención de organismos de protección infantil

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno ha solicitado la intervención del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es localizar a la menor y a los adultos responsables, asegurando que se tomen medidas de protección de manera urgente.

Compromiso del Gobierno

Desde la cartera de Capital Humano se enfatizó el compromiso del Estado en la defensa de los derechos de los más pequeños, establecido en la Ley 26.061, que protege la integridad y salud de los menores en Argentina. Las autoridades están trabajando en conjunto con diversos organismos para abordar el caso con la seriedad que merece.

Investigación en marcha

La denuncia no solo busca sanciones, sino que también pretende esclarecer si se han cometido delitos y evitar que situaciones similares vuelvan a suceder. Las acciones se coordinarán con autoridades competentes para garantizar la seguridad integral de la niña, actuando de manera efectiva ante cualquier riesgo.