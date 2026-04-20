Congreso en Crisis: Mauricio se Lanzará como Candidato y Surge Nueva Interna en el PJ

La semana política en Argentina se presenta cargada de movimientos y decisiones estratégicas que pueden marcar el rumbo del país a poco más de un año de las elecciones.

Avance de la Iglesia y el Gobierno

Durante la misa en Luján, en honor al papa Francisco, se confirmó la presencia del Gobierno, destacando figuras como Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Diego Santilli. Se espera, además, que algunos legisladores y gobernadores se sumen a la cita religiosa.

Preparativos para el Debate en el Congreso

El oficialismo se alista para el crucial debate del 29 de abril, donde Manuel Adorni enfrentará a la oposición. Este ambiente hostil ha llevado al Gobierno a suspender otros temas importantes como el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que sigue en espera.

Suspensión de Debate en el Senado

El Senado, paralizado esta semana, no citará a sus comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se discutían fundamentales cambios legislativos. Esta decisión representa una pausa en la discusión de la ley que regula la propiedad y villas.

Estrategia de Respuesta del Gobierno

Frente a la oposición, el oficialismo ha optado por revelaciones y «carpetazos» que ponen en entredicho la ética de los adversarios. Esta táctica busca desviar la atención de las críticas hacia su gestión.

Audiencias en la Magistratura

En esta semana, los legisladores también se enfocan en audiencias para los postulantes a la Magistratura. Más de 80 figuras desconocidas serán examinadas por la comisión de acuerdos, en un proceso que podría definir futuras decisiones judiciales.

Movimientos de Mauricio Macri

En el marco de estas dinámicas, Mauricio Macri ha intensificado sus actividades en busca de visibilidad y apoyo. Durante su reciente visita a Corrientes y Chaco, logró establecer encuentros con gobernadores radicales y discutir la posibilidad de un regreso a la coalición de Cambiemos.

Desafíos para el Radicalismo

En su diálogo con Leandro Zdero, gobernador del Chaco, Macri ha considerado la necesidad de consolidar alianzas que aseguren la presencia del PRO en las elecciones de 2025, en un clima donde el peronismo se muestra fuerte como competidor.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad en Suspenso

Mientras tanto, la oposición también se prepara para rediseñar propuestas de las normativas sobre tierras y villas, involucrando a un grupo de asesores que determinará qué cambios se presentarán para mantener el apoyo de su electorado.

El Futuro del Peronismo y Polarización

Las tensiones dentro del peronismo en torno a su identidad y posicionamiento continúan, con legisladores que luchan por establecer una voz independiente del cristinismo. El bloque de Convicción Federal busca hacer valer su opinión en las decisiones sobre la propiedad fronteriza.

Las Dificultades del Peronismo del Interior

El panorama electoral para el peronismo del interior se complica con el avance del peronismo del AMBA, que busca diferenciarse y mantener un liderazgo fuerte ante el riesgo de fragmentación.

Reflexiones sobre la Oportunidad Electoral

La cercanía de las elecciones de 2025 crea un ambiente tenso. La polarización entre Milei y el peronismo se perfila como un tema central, y la capacidad de negociación y adaptación a los nuevos escenarios será crucial para ambos frentes.