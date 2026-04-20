Malaca en la Mira: El Riesgo que Amenaza el Comercio Global

El Estrecho de Malaca: La Pulsante Ruta Comercial del Mundo

El estrecho de Malaca, vital para el comercio global, regresa al foco de atención ante propuestas militares y tensiones geopolíticas en la región.

Una Vía Crítica en el Comercio Global El estrecho de Malaca, localizado en el sudeste asiático, ha cobrado protagonismo tras la noticia de que Estados Unidos busca autorización para realizar sobrevuelos sobre territorio indonesio. Esta demanda surge después de un nuevo acuerdo de defensa firmado entre ambos países el lunes pasado. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia se ha indicado que aún se está evaluando la propuesta. «Los expertos creen que esta medida podría tener repercusiones geopolíticas significativas», advierte Azifah Astrina, especialista en el tema.

¿Por Qué es Tan Importante el Estrecho de Malaca? El estrecho de Malaca es esencial porque representa la ruta marítima más corta entre el océano Índico y el Pacífico, facilitando el comercio entre Medio Oriente, Europa y Asia Oriental. Azifah Astrina, candidata a doctorado en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, resalta que «aproximadamente un tercio del comercio mundial» transita por esta vía. En su punto más angosto, el canal de Phillips, cerca de Singapur, el estrecho apenas mide 2,8 kilómetros, lo que acentúa la necesidad de una gestión segura y eficiente.

El Flujo Marítimo Según un informe de la Administración de Información Energética de EE.UU., durante el primer semestre de 2025 fluyeron por Malaca 23,2 millones de barriles de petróleo diariamente, representando aproximadamente el 29% del comercio marítimo mundial. También se registraron unos 260 millones de metros cúbicos al día de gas natural licuado. Gokcay Balci, experto en transporte sostenible de mercancías, remarca la relevancia de esta vía para productos electrónicos y automóviles, destacando que cerca del 25% del comercio global de coches transita por el estrecho.

Desafíos de Seguridad y Naturaleza A pesar de su importancia económica, el estrecho de Malaca enfrenta desafíos significativos. La piratería ha aumentado, con 108 incidentes reportados en 2025, el más alto desde 2007. Además, esta área es vulnerable a desastres naturales, incluyendo tsunamis y actividad volcánica.

Implicaciones Geopolíticas La creciente tensión entre potencias como China y EE.UU. añade una capa de complejidad a la situación. Balci advierte que un aumento en el acceso militar estadounidense al espacio aéreo indonesio podría afectar profundamente el tránsito marítimo. Este desarrollo, aunque aún no perturbador, plantea riesgos a largo plazo.

La Dependencia de la Ruta El término «dilema de Malaca», acuñado por el ex presidente chino Hu Jintao en 2003, refleja la dependencia de China del estrecho. Este pasaje es crucial para el suministro energético de naciones como Japón y Corea del Sur, donde hasta el 90% de las importaciones de petróleo dependen de esta ruta.

Una Estrategia de Equilibrio para Indonesia Indonesia, actuando de forma equilibrada, está fortaleciendo su cooperación con EE.UU. a la vez que mantiene lazos económicos con China. Los analistas sostienen que su papel no se limita a alineamientos, sino a la gestión de un espacio comercial compartido que está en constante evolución debido a la competencia entre grandes potencias.