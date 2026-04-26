Congreso: Lo Último en Información – LA NACIÓN

En medio de un panorama político incierto, el Poder Ejecutivo presenta un paquete de reformas ante el Senado con el objetivo de revitalizar la agenda legislativa y enfrentar serias dificultades económicas.

El Gobierno busca reestructurar la agenda pública desde el Congreso, enviando un conjunto de reformas cruciales que incluyen aspectos de salud mental, discapacidad, propiedad privada y un acuerdo con bonistas. Sin embargo, su implementación enfrenta diversas incertidumbres.

Controversias y Revelaciones sobre el Jefe de Gabinete

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, se encuentra bajo intenso escrutinio debido a la compra de propiedades y gastos personales cuestionables. Enfrentará este miércoles preguntas en el Congreso durante una sesión informativa, un tema que ya había abordado en conferencias anteriores sin lograr disipar las dudas sobre su situación financiera.

El Contexto Económico y su Impacto

La situación económica no ofrece respiro. La inflación de marzo alcanzó el 3,4%, un indicador que Javier Milei calificó como negativo. Además, la actividad económica sufrió una contracción del 2,6% en febrero, evidenciando una caída significativa impulsada por el sector industrial y comercial.

El presidente Javier Milei en una reciente cumbre Rodrigo Nespolo

Un Intento por Recuperar la Iniciativa Política

Frente a estos desafíos, el Gobierno intenta retomar la iniciativa con una ofensiva legislativa que busca atraer la atención pública. Los funcionarios aseguran que gestionarán el envío de proyectos de manera estratégica para mantener el interés y evitar que se diluyan.

Sin embargo, dentro de su propia coalición surgen resistencias. Por ejemplo, el paquete de reformas relacionado con la propiedad privada y la eliminación de la emergencia en discapacidad generan divisiones, ya que algunos aliados anteriormente apoyaron estas políticas.

Manifestantes protestan por cambios en discapacidad Natacha Pisarenko – AP

Reforma Electoral: Un Nuevo Escenario de Conflictos

La reforma política también se presenta como un área conflictiva, con el PRO y la UCR oponiéndose a la eliminación de las PASO, que usan para ordenar sus internas. Además, se proponen modificaciones en los requisitos para la personería jurídica de los partidos políticos, que podrían perjudicar a varios de ellos.

Estrategias para Minimizar Controversias

Ante este clima adverso, el oficialismo planea avanzar primero con propuestas menos controversial, incluido un acuerdo con fondos de inversión que podrían permitir la liquidación de deudas en condiciones favorables para el Estado. Sin embargo, el tiempo juega en su contra, ya que deben ser aprobadas antes del 30 de abril para evitar reacciones judiciales adversas.

Patricia Bullrich, líder de los libertarios en el Senado Gerardo Viercovich – LA NACION

Avances en Salud Mental y Judiciales

Mientras tanto, el Senado se prepara para considerar la reforma de la ley de salud mental, que pretende optimizar el proceso de internación en casos críticos, así como algunos nombramientos judiciales y diplomáticos relevantes en el orden del día.

Con el Congreso a punto de iniciar una nueva sesión, el oficialismo busca no solo aclarar la situación de su jefe de Gabinete, sino avanzar con una serie de medidas que marquen un cambio en la agenda legislativa.