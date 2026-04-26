En Boedo, revive una icónica pizzería de los 70: la misma receta de siempre, al molde y con abundante mozzarella

Revive Antonito: La Mítica Pizzería de Boedo Regresa con Sabor Tradicional

Tras casi tres décadas de inactividad, Antonito vuelve a ser el corazón de Boedo, donde la historia y la gastronomía se entrelazan en cada rebanada de pizza.

Un Ícono Culinario Resurge Antonito, la pizzería emblemática que conquistó los paladares de los vecinos de Boedo en los años 70, había permanecido cerrada hasta que dos jóvenes emprendedores decidieron rescatar su legado. A pesar de su cierre durante la pandemia, la esencia de este lugar perdura en la memoria del barrio.

La Conexión con la Cultura de Boedo Ir a Antonito era parte del ritual post-partido cuando San Lorenzo jugaba en casa. Grandes figuras como Spinetta y Fito Páez también disfrutaron de sus pizzas, creando una fuerte conexión cultural que ahora renace.

La Transformación del Local Con techos de ladrillo expuesto y vigas de madera, el local ha recuperado su autenticidad. Las pizzas al molde, con abundante muzzarella, regresan para acompañarse del tradicional moscato, un trago que es ya un clásico.

La Historia de Antonito Fundada en los años 70 por el carismático Antonio, la pizzería cerró en los 90. Sin embargo, el nombre nunca se apagó en Boedo. Los nuevos gestores, Cristian y Leo, se inspiraron en relatos de antiguos empleados para revivir el alma del lugar.

Redescubriendo el Espacio La restauración del local fue como desenterrar un tesoro. Descubrieron elementos originales cubiertos por modernidades que desvirtuaban su esencia. El hallazgo de un antiguo techo y mostradores de madera con más de 60 años de historia trae un pedazo del pasado a la actualidad.

La Propuesta Gastronómica de Antonito Con una carta corta pero contundente, la pizzería ofrece variedades clásicas: desde la tradicional muzzarella hasta la fugazzetta rellena, todas con una abundante dosis de queso. Las empanadas también son un must, con precios accesibles que mantienen la esencia porteña.

¿Qué Pedir en Antonito? La carta cuenta con pizzas grandes y pequeñas, además de porciones individuales. Entre las delicias se encuentran la pizza de salsa blanca y verdura, homenaje a la célebre receta de El Cedrón.

Bebidas que Complementan la Experiencia El moscato se presenta como la bebida insignia, servido fresco con hielo, mientras que el vino de damajuana se suma a la oferta para aquellos que aprecian un buen acompañamiento.