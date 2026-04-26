Encuesta Revela Apoyo Creciente para Milei y La Libertad Avanza

¿Vuelve el Optimismo para Milei? Nuevos Datos Revelan una Ventaja Sorpresiva ante el Gobierno

Un reciente estudio nacional ha sorprendido al escenario político argentino, sugiriendo un posible cambio en las tendencias actuales. Mientras las encuestas previas señalaban una caída en la aprobación del Gobierno, esta investigación muestra buenas noticias para Javier Milei y su partido libertario.

El análisis realizado por Isasi – Burdman, reconocido por sus cifras favorables a la Casa Rosada, se presentó con datos reveladores. La consultora ha demostrado su capacidad de prever resultados, como se evidenció en las últimas elecciones legislativas, donde anticiparon correctamente el triunfo de Manuel Adorni en CABA.

Los Números que Sorprenden

La consultora dirigió un sondeo que incluye 2.049 entrevistas online, realizadas entre el 19 y el 24 de este mes. Los resultados de este estudio vuelven a poner en jaque los pronósticos electorales, reafirmando la popularidad de Milei, quien podría asegurarse la reelección sin necesidad de balotaje.

¿Cómo se Distribuye el Voto?

La pregunta clave del sondeo fue: “Si las elecciones presidenciales de 2027 se realizaran hoy, ¿por cuál de los siguientes partidos o candidatos votaría?” La Libertad Avanza, liderada por Milei, obtuvo un sorprendente 42% de intención de voto, superando al 22% que obtendría el peronismo, con figuras como Cristina Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa.

Escenarios Alternativos

En una variante que considera una alianza entre Provincias Unidas y el PRO, se registró un 11% de apoyo. En este contexto, La Libertad Avanza se desploma a 38%, manteniendo aún una ventaja significativa, mientras que el peronismo alcanza el 20%.

¿Qué Opina la Población sobre la Reforma Electoral?

Los resultados también reflejan un apoyo notable a las propuestas actuales del Gobierno relacionadas con la reforma electoral. De acuerdo con el estudio: 81% se muestra a favor de implementar la boleta única de papel a nivel provincial. 69% apoya su uso en las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires para el próximo año. 74% respalda la eliminación de las PASO. 73% está de acuerdo con aumentar el financiamiento privado para campañas electorales.

Con estos datos, el clima político se redefine. La balanza parece inclinarse a favor de Milei, quien aún enfrenta el desafío de mantener su liderazgo en un panorama electoral impredecible.