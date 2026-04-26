Mermeladas nativas: mujeres rurales argentinas luchan contra la deforestación

Una historia de resiliencia y compromiso social en la producción de mermeladas de frutos autóctonos.

En Misiones, el colectivo Mujeres Soñadoras ha transformado el dolor de la pérdida de su bosque nativo en una oportunidad económica y cultural. Su labor no solo promueve la producción de mermeladas, sino que también apunta a la revalorización de los secretos de la selva misionera.

Revivir el Monte: Un Legado Familiar

Verónica Zurakovski, relato de su infancia, evoca una ruta escolar que solía ser un frondoso monte. «Recuerdo la tristeza de perderlo», comparte, enfatizando la tristeza por los frutos autóctonos como guabiroba y araticú, que ahora busca preservar con su asociación. Desde su creación en 1996, Mujeres Soñadoras ha demostrado que es posible obtener ingresos sin destruir el entorno.

De la Chacra al Mercado

La asociación no solo produce mermeladas; también aprovecha las semillas sobrantes en un vivero impulsado por las nuevas generaciones. «Muchos plantan en sus campos, enriqueciendo sus tierras y ofreciendo sombra a los animales», comenta Zurakovski, reafirmando la conexión entre la producción sostenible y el legado cultural.

Empoderamiento Femenino y Trabajo Comunitario

Claudia Kozaczek, presidenta de la asociación, relata cómo un simple encuentro mensual de mujeres evolucionó a una organización formal en 2010. Con esfuerzo y colaboración comunitaria, lograron habilitar una cocina en 2014 y empezar la producción de mermeladas en 2015, logrando importantes certificaciones que respaldan su trabajo.

Fortaleciendo la Agroecología

Más allá de la producción de dulces, la asociación está comprometida con el cuidado del medio ambiente. En 2025, se incorporaron al Código Alimentario Argentino tres frutos nativos, propiciando su rescate y difusión. «Estamos trabajando junto con la universidad para mejorar técnicas de cultivo de frutos nativos», agrega Kozaczek, subrayando la importancia de la educación agroecológica.

Transmitiendo Tradiciones y Sabores

Una parte fundamental de su misión es compartir con las nuevas generaciones. La asociación dona mermeladas a las escuelas, ayudando a los niños a descubrir y disfrutar de los sabores autóctonos. «Volver a valorar lo que siempre ha estado en nuestras cocinas es vital», afirma Zurakovski, quien también menciona la jalea de caraguatá, un tesoro culinario que las familias locales han disfrutado durante generaciones.

Una Mirada al Futuro

A pesar del camino recorrido, Mujeres Soñadoras se enfoca en construir un legado para el futuro. «Tengo la esperanza de dejar algo mejor para nuestros nietos», concluye Zurakovski, reflejando el compromiso de este grupo con el medio ambiente y la cultura que los rodea.