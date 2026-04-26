Descubrimiento Impactante en Clínica Privada de Villa Ballester

En un impactante hallazgo, fueron encontrados restos de ocho fetos en bolsas de basura en la Clínica Santa María, en Villa Ballester. Además, se descubrió a una niña de solo 12 años, embarazada de ocho meses, lo que ha desatado una profunda investigación judicial.

La intervención policial se llevó a cabo tras una denuncia sobre un caso de violación relacionado con la menor. La Justicia investiga posibles conexiones con una red de trata de personas y la sustracción de menores, lo que ha llevado a que todo el personal médico del establecimiento sea objeto de un examen exhaustivo.

Detalles del Caso

La investigación, originada por un requerimiento del Poder Judicial de Santiago del Estero, se intensificó cuando se localizó a la niña en la clínica del partido de San Martín, junto a su madre. A través de testimonios, se presume que el embarazo de la menor podría haberse interrumpido en ese centro, o que el recién nacido podría haber sido apropiado.

Hallazgos Alarmantes

Durante el allanamiento, las autoridades comprobaron que la menor y su madre habían sido dadas de alta y se habían retirado del lugar. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando los oficiales inspeccionaron un depósito de la clínica. Allí encontraron ocho fetos en bolsas de residuos, dos de los cuales mostraban signos evidentes de haber sido desmembrados, lo que intensifica las sospechas sobre las prácticas del establecimiento.

Investigación en Marcha

Además de la investigación federal, se han iniciado acciones por «averiguación de ilícito» en la U.F.I. N°7 del Departamento Judicial de San Martín. El objetivo es esclarecer las responsabilidades relacionadas con los restos hallados y la situación de la menor, llevando la inquietante situación a una atención pública y judicial extrema.

Los peritos también se han llevado registros y anotaciones que podrían ofrecer más claridad sobre las actividades del centro de salud y su personal. Las próximas horas serán cruciales para determinar la gravedad de lo descubierto y la protección de la menor involucrada.