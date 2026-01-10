Congreso ratificaría acuerdo UE-Mercosur con respaldo de la oposición

La reciente aprobación del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre un nuevo capítulo en el debate político argentino, ya que el Congreso deberá validar este documento antes de su firma, prevista para el 17 de enero en Asunción.

Un debate crucial en el Congreso

El Acuerdo, ahora respaldado por el Consejo Europeo, requiere el consentimiento de ambas cámaras del Congreso argentino. Hasta el momento, cuenta con una gran aceptación por parte de diversos sectores de la oposición, que lo ven como una oportunidad para fortalecer la producción local.

Prioridades del nuevo gobierno

Se anticipa que el Gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, priorice este acuerdo durante la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se incluya en la agenda de sesiones extraordinarias programadas para febrero, donde se discutirán otros temas importantes como la reforma laboral y cambios al Código Penal.

Urgencia por validar el acuerdo

El Gobierno enfrenta una carrera contra reloj para ratificar el acuerdo, ya que las cuotas de productos están a disposición de otros socios comerciales, como Brasil, que podrían desplazar a los productores argentinos. Esto representa un desafío, especialmente ante las tensas relaciones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Comisiones claves para el avance legislativo

Para que el acuerdo sea ratificado, el oficialismo debe acelerar la formación de la comisión de Relaciones Exteriores en ambas cámaras. En Diputados, la comisión fue presidida anteriormente por Fernando Iglesias, quien ahora es embajador en Bélgica, mientras que en el Senado, Francisco Paoltroni retoma su puesto tras regresar al bloque de La Libertad Avanza.

Comentarios de líderes políticos

La aprobación del Consejo Europeo, después de 25 años de negociaciones, ha generado reacciones positivas tanto del oficialismo como de la oposición. Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado, argumentó que este acuerdo traerá «más trabajo y oportunidades de desarrollo».

Una oportunidad para el desarrollo económico

Gabriel Bornoroni, del bloque oficialista en Diputados, celebró que «por primera vez en décadas» se abren nuevos mercados para Argentina. Mauricio Macri y otros líderes opositores también resaltaron la importancia de este paso, considerándolo un avance significativo para la región y un camino hacia una mayor integración económica.

Preocupaciones y desafíos

Sin embargo, aún existen voces críticas dentro del bloque oficialista y sectores del peronismo que advierten sobre posibles impactos negativos en las industrias automotriz y textil. Aunque no se ha emitido una declaración oficial, se espera que algunos legisladores de Unión por la Patria respalden el acuerdo.