Compras en Shein y Temu aumentan un 300% en Argentina en 2025

Las plataformas internacionales están revolucionando el comercio argentino al registrar un impresionante crecimiento en las compras online. La demanda de productos en Shein y Temu se disparó en 2025, marcando un cambio drástico en las tendencias de consumo.

Durante el último año, las compras por medio de plataformas como Shein y Temu experimentaron un elevado aumento de casi 300% en Argentina. Este fenómeno de consumo ha logrado reconfigurar el panorama del comercio electrónico en el país.

Un Contexto Favorable para el Crecimiento

El aumento en las transacciones se da en un ambiente de flexibilización de las restricciones comerciales que permite un acceso más sencillo al sistema de importaciones puerta a puerta.

Números que Hablan por Sí Mismos

Según estadísticas oficiales, entre enero y noviembre de 2025, las compras externas en el país alcanzaron los 70.235 millones de dólares, lo que representa un incremento del 27% comparado con el año anterior, acercándose a un récord histórico.

Porte a Puerta: El Más Dinámico

El canal puerta a puerta destacó como el más activo, con un asombroso crecimiento interanual del 291,8%, lo que se traduce en 789 millones de dólares en importaciones.

Productos en Auge

Este crecimiento debe su impulso principalmente a la alta demanda de bienes de consumo como indumentaria, calzado y electrónica liviana, donde tanto Shein como Temu han alcanzado posiciones dominantes.

Factores del Auge

La combinación de precios competitivos en dólares y catálogos extensos ha hecho de estas plataformas una opción atractiva para miles de consumidores argentinos, que ven en ellas una alternativa ventajosa ante los altos costos del mercado local.

El Sistema Puerta a Puerta como Clave del Éxito

El sistema puerta a puerta, que permite recibir productos directamente en casa con trámites simplificados, ha sido esencial para la rápida expansión de este fenómeno de compra online.

Impacto en el Mercado Local

Sin embargo, este ingreso masivo de productos importados a bajo costo está generando presión sobre los fabricantes nacionales, complicando su competitividad en sectores como la indumentaria y el calzado. Ante esta situación, el Gobierno está considerando nuevas regulaciones para equilibrar el acceso a bienes internacionales y la protección de la producción interna.