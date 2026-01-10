Investigación por Abuso: Últimas Noticias

El aclamado actor y director Timothy Busfield, conocido por su papel en "La familia Ingalls" a través de su esposa Melissa Gilbert, enfrenta serias acusaciones de abuso sexual infantil en Nuevo México, tras una orden de arresto emitida recientemente.

Las acusaciones contra Busfield involucran a dos menores que formaron parte del elenco de la serie «The Cleaning Lady», dirigida por él. Según los informes, uno de los niños declaró que fue víctima de tocamientos inapropiados en el set, lo que ha desatado una intensa investigación.

Detalles de las acusaciones

La investigación se inició después de que uno de los gemelos, que trabajó en la serie en 2022, informara a las autoridades sobre tocamientos no consentidos que ocurrieron cuando él tenía solo siete años. En su declaración, el menor manifestó su temor hacia Busfield y la sensación de alivio que experimentaba al estar fuera del set de grabación.

Declaraciones en el caso

Busfield, quien dirigió seis episodios de «The Cleaning Lady», admitió haber tenido un contacto físico con los niños, pero no recuerda detalles específicos de esos momentos. En una conversación con la policía, comentó que era posible que hubiera interactuado de forma juguetona, aunque no lo consideraba raro, dado que los padres de los niños estaban presentes en los rodajes.

Reacción de Warner Bros. y la Fiscalía

La Fiscalía del Segundo Distrito Judicial se ha mantenido reservada en sus comentarios, mientras que Warner Bros. emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la seguridad de su elenco. El estudio ha cooperado con las autoridades y ha asegurado que todas las denuncias de mala conducta se toman con seriedad.

El trasfondo de la investigación

El caso se intensificó después de que se presentara una denuncia anónima al sindicato SAG-AFTRA, describiendo un incidente en el tráiler de maquillaje donde se alegaba que Busfield había besado a un niño y realizado tocamientos inapropiados. Aunque una investigación posterior no pudo corroborar dichas afirmaciones, la situación mantuvo a Busfield en el centro de la polémica.

Desafíos en la recopilación de pruebas

El detective del caso, Marvin Brown, ha manifestado que Warner Bros. dificultó el proceso de obtención de información crucial para la investigación. Documentos y testimonios de otros actores de la serie fueron difíciles de acceder, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia del estudio.

Testimonios de las víctimas

A medida que avanza la investigación, más detalles salen a la luz. En un interrogatorio posterior, uno de los hermanos reveló que no le gustaba el contacto físico, pero no se animó a reportarlo por temor a repercusiones. Asimismo, surgió información sobre la madre de los niños, quien supuestamente habría manifestado un deseo de venganza, complicando aún más la situación.

La reciente orden de arresto emitida por un juez marca un nuevo capítulo en este caso inquietante, mientras la comunidad espera respuestas sobre las acusaciones que rodean a Busfield y su legado en la industria del entretenimiento.