Congress en Alerta: Dos Batallas Clave por el DNU de Espionaje

La reciente reforma de la inteligencia impulsada por el presidente Javier Milei ha generado una nueva batalla legislativa en el Congreso, marcando el inicio de un desafío en el control del espionaje estatal.

El presidente Javier Milei ha puesto en marcha una reforma del sistema de inteligencia nacional utilizando un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. Este cambio ha desencadenado dos nuevos frentes dentro de la esfera legislativa, anticipando un arduo enfrentamiento en los próximos días.

Expectativas en el Congreso

Se prevé que el conflicto comience en no más de diez días, a menos que las autoridades del Congreso establezcan y activen el organismo encargado de supervisar el aparato de espionaje, con especial foco en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta comisión, de vital importancia, no es la única que juega un papel clave en este entramado legislativo.

Solicitud Urgente de las Oposiciones

Un grupo de diputados del interbloque Unidos y de Unión por la Patria ha dirigido una carta al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, instando con urgencia la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Este llamado responde a la necesidad de que estas comisiones analicen de inmediato el decreto mencionado.

¿Qué Implica el Decreto?

Los diputados han enfatizado que, tras la presentación del decreto N° 941/2025 por parte del jefe de Gabinete, se debe iniciar el trámite legislativo correspondiente. Según la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete tiene un plazo de diez días para remitir el decreto al Congreso, y la comisión tiene otro plazo equivalente para evaluar su validez. En caso de inacción, ambas cámaras pueden actuar de oficio.

Un precedente importante

El año pasado, el Congreso logró anular el DNU 656, que incrementaba considerablemente los fondos secretos de la SIDE, marcando un hito ya que fue la primera vez que se desaprobó un decreto desde la aprobación de la Ley 26.122 en 2006. Con la nueva composición del Congreso, se abre un panorama incierto que promete intensas confrontaciones políticas.