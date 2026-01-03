Precio del dólar al cierre: viernes 2 de enero

En un contexto cambiante, el dólar blue y los financieros marcan nuevas tendencias al alza, generando expectativas en el ámbito económico.

El dólar blue, que se comercializa en el microcentro porteño, ha experimentado un incremento de $5, alcanzando ahora un valor de $1.530,00. Esta situación continúa alimentando un ambiente de incertidumbre en los mercados de divisas.

Mientras tanto, un análisis reciente de Bitso indica que el dólar cripto ha caído un 0,18%, situándose en $1.543,97 en estas horas.

El dólar oficial o minorista también ha visto un descenso, cerrando a $1.479,28, lo que representa una baja de $2,63 respecto al cierre del día anterior.

Intervenciones y Brechas en el Mercado

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, comenta que «el mercado mostró un inicio fuerte, pero posteriormente se observó una intervención gubernamental que logró reducir el dólar oficial mayorista».

Trovato advierte sobre la considerable brecha que existe entre el dólar blue y el oficial, sugiriendo que podríamos ver el regreso de los «coleros» en el microcentro, dado que la diferencia es notable.

Además, se mantiene la preocupación sobre cómo el Gobierno planea afrontar el pago de los u$s4.200 millones programado para el 9 de enero.

Variaciones en los Dólares Financieros

El dólar MEP ha aumentado un 1,6%, posicionándose en $1.505,16. Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL) subió un 1%, alcanzando $1.540,35.