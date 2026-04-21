Consejo de la Magistratura interroga a dos jueces federales por irregularidades en su desempeño.

La situación en el sistema judicial argentino se torna crítica, ya que este miércoles el Consejo de la Magistratura de la Nación se dispondrá a citar a dos jueces federales implicados en serias acusaciones de corrupción y acoso.

En un importante paso hacia la posible destitución de magistrados, el Consejo de la Magistratura se reunirá para abordar las citaciones de Gastón Salmain, juez federal de Rosario, y Alejandro Maraniello, magistrado civil y comercial, quienes enfrentan graves imputaciones por mal desempeño de sus funciones.

Acusaciones Serias Contra Salmain y Maraniello

Salmain es señalado por haber solicitado un soborno de 200 mil dólares a cambio de un fallo favorable a una empresa que deseaba adquirir dólares al precio oficial. Esta situación salió a la luz a partir de la declaración de un arrepentido que dio detalles sobre la maniobra. Aunque Salmain dictó el fallo, no logró cobrar el soborno, lo que complica aún más su posición.

Por su parte, Maraniello enfrenta acusaciones de maltrato laboral y acoso sexual hacia sus empleadas. También está bajo investigación por supuestos desvíos de fondos a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, cuya presidencia ostenta.

Detalles del Proceso de Citación

La Comisión de Acusación del Consejo, liderada por el abogado Alberto Maques, se reunirá para discutir los dictámenes presentados por el senador Luis Juez. Las citaciones próximas permitirán que ambos jueces respondan a las acusaciones en una suerte de indagatoria, un paso crucial para esclarecer su futuro.

Consejeros informaron a Clarín que ya están los votos necesarios para avanzar con las citaciones. Una vez aprobadas, se definirá la fecha para que Salmain y Maraniello comparezcan ante la Comisión.

El Futuro de los Jueces en la Mira

Tras las declaraciones, la Comisión podrá decidir, en base a los testimonios, si sigue adelante con la suspensión de ambos jueces y si enviará sus casos a juicio político, un proceso que también requiere la aprobación del plenario del Consejo.

El juez Salmain, además de la grave acusación de corrupción, enfrenta otros procesos penales, incluyendo un caso donde se le vincula con irregularidades en la gestión de jubilaciones, y se le acusa de obstaculizar la justicia al intentar interferir en una investigación. Esto podría repercutir en su inmunidad judicial, que perdería si es destituido.

Testimonios Reveladores en el Caso de Maraniello

Las denuncias contra Maraniello incluyen testimonios de trabajadoras que relatan prácticas abusivas y un ambiente de trabajo hostil. La jueza de la Cámara Civil y Comercial Federal, Florencia Nallar, declaró que existía un riguroso «código de vestimenta» y menciones denigrantes hacia las empleadas, las cuales eran referenciadas de maneras inapropiadas.

La trama se complica aún más, ya que algunos testigos propuestos por Maraniello buscan desmentir las acusaciones, generando un panorama confuso en torno a sus conductas.

A partir de este miércoles se abrirá un capítulo crucial en la historia judicial argentina con la citación de Salmain y Maraniello, marcando el inicio de un proceso que podría transformar el panorama de la justicia en el país.